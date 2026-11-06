Домработница экстрасенса Череватого получила условный срок за кражу

Суд дал два года условно домработнице Череватого за кражу 15,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд установил, что женщина в течение полугода ежедневно выносила примерно по 50 тыс. рублей из тайника в гараже экстрасенса, а также украла золотые часы, подвеску и брендовые очки, передает РИА «Новости».

Общая сумма ущерба составила почти 15,5 млн рублей. Потерпевшей по делу признана подруга Череватого, которая оставила наличные на хранение. На суде домработница признала вину, но заявила, что на преступление ее якобы подговорила супруга медиума. Сама жена эти обвинения отрицала.

Прокуратура настаивала на реальном сроке, однако суд назначил два года условно с учетом времени, проведенного в СИЗО. Похищенные средства пока не возвращены.

Изначально в деле также фигурировал сын домработницы, работавший садовником. Его подозревали в пособничестве матери.

«Нам удалось добиться прекращения уголовного преследования в отношении молодого человека. В противном случае моему подзащитному инкриминировали бы совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору», – заявил адвокат сына обвиняемой Саид Ярахмедов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых у блогера Валерии Чекалиной часов и браслета.

Летом осужденная за кражу часов элитных брендов во время работы горничной москвичка избежала колонии.

В прошлом году в центре Москвы другая домработница вынесла из квартиры хозяйки брендовую одежду почти на 900 тыс. рублей.