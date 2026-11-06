Politico: Еврокомиссия потратила 300 млн евро на аренду проданных ею зданий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия в 2024 году продала 23 здания за 900 млн евро для сокращения расходов, однако продолжила арендовать помещения в семи из них, пишет Politico. Это решение совпало с планами перенести административные офисы в неблагополучный район у Северного вокзала Брюсселя.

С 2024 года ЕК уже отдала за аренду 255 млн евро, передает ТАСС. В 2027 и 2028 годах исполнительная власть Евросоюза должна будет выплатить еще более 50 млн евро.

Профсоюз работников институтов ЕС Renouveau & Democratie раскритиковал действия властей. По мнению организации, покупатель зданий вернет их стоимость всего за несколько лет. Представитель ЕК заявил, что продление срока аренды позволяет адекватно проводить долгосрочную политику в области строительства с учетом экономической эффективности.

Ранее профсоюз выступал против перевода сотрудников в район близ Северного вокзала из-за высокого уровня преступности. Бизнес-квартал North Light примыкает к одной из самых криминогенных зон Брюсселя, где регулярно происходят перестрелки, а улицы патрулируют военные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать долгосрочный бюджет Евросоюза.

В среду заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах на Украине.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.