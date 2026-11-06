На Солнце зафиксировали рост вспышечной активности

ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности на Солнце вырос с 2 до 5 баллов

Tекст: Мария Иванова

На Солнце начиная с четверга наблюдается рост вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По-настоящему крупных событий пока нет, но в целом формируется явная вспышечная серия. Индекс активности за сутки вырос с двух до пяти по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне.

Вспышечная серия началась с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября. Вспышка наблюдалась в группе пятен 4566, являющейся сейчас крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. Вопреки ожиданиям, вся последующая серия оказалась никак не связанной с данной областью. Вспышки в пятницу утром бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.

В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в ночь на субботу. Предварительный уровень бурь – G1 (слабые). Причиной является воздействие на Землю крупной корональной дыры, одной из самых больших в текущем году. Период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным – от пяти до семи суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. В тот же день ученые предупредили об образовании на Солнце огромной корональной дыры.

В понедельник на Солнце произошла слабая вспышка класса С, прервавшая четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.