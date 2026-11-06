Агент СБУ получил 19 лет колонии за подготовку теракта в Белгородской области

ФСБ: Готовивший теракт против сотрудника ВГА агент СБУ осужден на 19 лет

Tекст: Мария Иванова

«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор Зибареву Олегу Валентиновичу, 1963 года рождения (внесен в России в перечень террористов), за приготовление террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области… Решением суда Зибареву О.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Приговор вступил в законную силу», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Фигурант был завербован сотрудниками СБУ через Telegram, прошел обучение в Киеве, в том числе по обращению со взрывчаткой и взрывными устройствами.

Прибыв в Белгородскую область, по заданию украинских кураторов он следил за сотрудниками администрации Харьковской области и передавал эти данные противнику. Он также планировал подорвать автомобиль одного из сотрудников, извлек из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств и хранил их дома, сообщили в ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Орловский областной суд приговорил трех жителей региона к лишению свободы на сроки до 13 лет за государственную измену и диверсию на железной дороге.

В прошлом месяце Запорожский областной суд назначил агенту украинской военной разведки 17 лет лишения свободы за создание тайников со взрывчаткой.

В сентябре суд отправил в колонию четырех агентов украинских спецслужб за подготовку терактов против чиновников в Запорожской области.