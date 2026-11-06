Расширен список оборудования электроники с пониженными страховыми взносами

Правительство расширило поддержку организаций в радиоэлектронной промышленности

Tекст: Вера Басилая

С 1 января 2027 года перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет расширен, сообщается на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень вошли лазеры и лазерное оборудование для производства электронных модулей и радиоэлектронной продукции.

«Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах», – заявил Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об удвоении доли информационных технологий в структуре российской экономики.

Мишустин заявил о сохранении льгот по налогу на добавленную стоимость для отечественного софта.