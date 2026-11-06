Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года

Ограничения на регистрацию новых предприятий продлятся до 29 октября 2029 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФНС.
Причиной решения стала недостоверная информация, которую компания Собчак «Ши» внесла в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени организации без доверенности.
Согласно российскому законодательству, налоговая служба имеет право отказать в регистрации нового предприятия, если его владелец или руководитель ранее владел контролирующей долей в компании с записью о недостоверных данных. В настоящий момент Ксении Собчак принадлежат еще четыре компании, две из которых работают в сфере рекламы, а две относятся к ресторанному бизнесу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Журналистка назвала этот шаг демонстрацией бессилия.
Ранее народный артист России Филипп Киркоров столкнулся с запретом на регистрацию нового бизнеса в стране до осени 2028 года.