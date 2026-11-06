Мособлсуд приговорил россиянина к 15 годам за госизмену

ФСБ: Суд в Подмосковье приговорил россиянина к 15 годам за финансирование ВСУ

Tекст: Мария Иванова

«Решением Московского областного суда признан виновным в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – заявили в ЦОС.

Парамонов получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу, передает ТАСС.

Следствие установило, что подсудимый с помощью криптовалюты перевел более 420 тыс. рублей гражданину Украины, который собирал средства на закупку электронных устройств и имущества для подразделений ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Херсонский областной суд приговорил 55-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за сбор и перевод средств для украинских вооруженных формирований.

В сентябре Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Игоря Карлова к 18 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины и администрирование украинского пропагандистского канала.

Летом жительница Запорожской области получила длительный тюремный срок за финансовую помощь украинским военным через мобильное приложение.