Верховный суд защитил право сельских жителей на медицинскую помощь

Верховный суд поддержал сельские больницы в споре о расходовании средств ОМС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования предписал сельской больнице вернуть средства, потраченные на зарплаты стоматологов, медсестры здравпункта для ветеранов и обогрев неиспользуемых помещений, сочтя расходы нецелевыми, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Медучреждение оспорило это решение, указав, что формальный запрет на финансирование привел к закрытию здравпункта и остановке оказания медицинской помощи. Больница сослалась на необходимость соблюдения гарантированного Конституцией права граждан на охрану здоровья и обеспечение доступности сельской медицины для ветеранов и престарелых.

Суд первой инстанции и апелляция частично поддержали больницу, однако кассационный суд встал на сторону фонда ОМС. В итоге коллегия по экономическим спорам Верховного суда согласилась с доводами медучреждения, отменила постановление кассации и оставила в силе решение апелляционной инстанции.

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