IT-эксперт заявил об отсутствии настоящего искусственного интеллекта

Эксперт Корнейчук: Никакого искусственного интеллекта не существует

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мораторий на открытие центров обработки данных в США после победы Демократической партии на промежуточных выборах не помешает развитию профильных технологий. Современные модели еще не достигли уровня, на котором можно было бы говорить об общем искусственном интеллекте, сказал Корнейчук телеканалу 360.

«Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время», – заявил Корнейчук.

Специалист отметил, что создатели нейросетей уже использовали для их обучения все знания, накопленные человечеством. По его словам, применяемые сегодня алгоритмы представляют собой лишь рассуждающие генеративные модели, не способные самостоятельно понимать и принимать решения.

Корнейчук добавил, что современные нейросети активно помогают программистам, беря на себя часть задач, и по своей сути напоминают очень продвинутую систему T9, однако до появления настоящего общего искусственного интеллекта разработчикам еще далеко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости эффективного использования технологий искусственного интеллекта.

Во вторник крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

В сентябре в Калифорнии подали судебный иск против ведущих технологических компаний из-за предполагаемого сговора с целью замедления развития искусственного интеллекта.