Посол России заявил о выгоде проекта АЭС «Пакш-2» для Венгрии

Посол Станиславов назвал АЭС «Пакш-2» залогом энергобезопасности Венгрии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудничество между Москвой и Будапештом в сфере мирного атома является одним из трех главных направлений взаимодействия в энергетике наряду с поставками нефти и газа, передает РИА «Новости».

«Мы уверены в конкурентоспособности Росатома, в качестве и надежности его проверенных технологий. Более того, проект «Пакш-2» носит международный характер, так как в нем участвуют, например, компании из Франции и Германии, а также имеет высокую долю локализации, что выгодно венгерской стороне», – подчеркнул Станиславов.

В Министерстве экономики и энергетики Венгрии ранее сообщили об окончании всесторонней проверки проекта строительства станции не ранее конца 2026 года. По словам бывшего руководителя электростанции Dunamenti Eromu Гезы Уйхейи, расторжение контракта принесет венгерскому правительству невозвратные убытки в размере до 3 млрд евро.

В настоящее время единственная в Венгрии АЭС «Пакш» вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране. Планируется, что запуск двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 позволит удвоить этот показатель. Заливка первого бетона на площадке строительства состоялась в феврале 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правительство Венгрии запланировало сократить финансирование строительства АЭС «Пакш-2» в 2027 году более чем на 15%.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах сдать венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства станции.

Также госкорпорация опровергла получение от Будапешта официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт.