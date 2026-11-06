Певец Niletto получил около 600 штрафов за нарушения ПДД

Певец Niletto получил 592 штрафа за нарушения ПДД на 811 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Основная часть нарушений зафиксирована на пикапе Ford F-150, который артист приобрел в октябре 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot. За два года на этом автомобиле было совершено 528 нарушений на сумму 668 тыс. рублей.

Более половины штрафов выписаны за превышение скорости, в некоторых случаях пикап разгонялся на 80 км в час выше разрешенной нормы. Кроме того, певца наказывали за тонировку стекол.

Еще 64 нарушения на 143 тыс. рублей числятся за автомобилем Nissan Skyline 1992 года выпуска. На этой машине музыкант также превышал скорость и не оплачивал парковку. В общей сложности на двух транспортных средствах зафиксировано 592 штрафа на сумму 811 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе судебные приставы начали принудительно взыскивать неоплаченные штрафы за нарушения ПДД с рэпера Гуфа. В 2025 году Верховный суд подтвердил законность назначения нескольких штрафов подряд за превышение скорости с разных камер. В 2024 году в России вступил в силу закон об увеличении в два раза штрафов за превышение скорости.