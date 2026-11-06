Климатолог назвал рискующие столкнуться с дефицитом воды из-за Эль-Ниньо регионы

Климатолог Кокорин: Из-за Эль-Ниньо в Азии, Индии и Африке начнется засуха

Tекст: Мария Иванова

Эль-Ниньо вызывает перераспределение осадков, из-за чего на континентах их становится меньше, а в океане – больше, передает РИА «Новости».

«Это приведет к проблеме засухи и дефицита воды в Юго-Восточной Азии, в Центральной Америке, в Индии, в Эфиопии, в Южной Африке, то есть на довольно значительных территориях», – рассказал Кокорин.

В Центральной Азии зимой осадков, наоборот, может стать немного больше.

Вместе с тем Кокорин подчеркнул, что внимание к феномену не должно отвлекать от долгосрочного тренда на глобальное потепление, которое усиливает дефицит воды гораздо больше, чем Эль-Ниньо.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, последствия нынешнего Эль-Ниньо будут ощущаться до 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ООН спрогнозировали сильнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо.

Позднее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

В сентябре средняя температура поверхности Мирового океана побила исторический рекорд на фоне усиления этого феномена.