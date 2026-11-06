Продажи электромобилей в России установили исторический рекорд

Автостат: Продажи электромобилей в России в октябре стали рекордными

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 с показателем 1085 авто. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 штуки), Evolute I-Joy (593 машины), UMO 5 (395 автомобилей) и Avatr 11 (95 штук).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей.

Также российский автомобильный рынок пополнило рекордное число новых моделей машин.

Кроме того, вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в 3 тыс. реализованных машин.