Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.