Жительницу Новосибирской области отдали под суд за обман участника СВО

В Новосибирской области мошенница выманила у участника СВО 750 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина познакомилась с потерпевшим через сайт знакомств, используя чужое фото и вымышленные данные. В ходе общения в мессенджере она убедила мужчину перевести ей 250 тыс. рублей на несуществующую медицинскую операцию, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Позднее мошенница выпросила еще 500 тыс. рублей якобы на первый взнос для покупки совместного дома в Карасуке. Мужчина, рассчитывая жениться на «25-летней девушке», перевел деньги.

Обман вскрылся, когда потерпевший приехал в отпуск и обнаружил, что внешность женщины не соответствует фотографии, операция не проводилась, а дом не продавался. Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб. Дело о мошенничестве направлено в Карасукский районный суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московской области возбудили уголовное дело об обмане участника СВО на 3 млн рублей под предлогом займа на лечение родственника.

Тогда же вдова погибшего бойца из Нижегородской области передала мошенникам 11 млн рублей из-за угрозы дела о госизмене.

В августе уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о создании киевскими мошенниками сайтов-двойников Российского Красного Креста для сбора данных семей военных и выманивания пожертвований.