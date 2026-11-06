В Новосибирске осудили директора батутного центра после травм 46 детей

Директор батутного центра получил три года условно за переломы у 46 детей

Tекст: Вера Басилая

Подсудимый предоставлял посетителям услуги, не отвечающие требованиям безопасности, с мая 2021 по июнь 2023 года, сообщают прокуратура и СУ СК по региону.

«Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении в Max СУ СК по Новосибирской области.

Директора признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате его действий дети в возрасте от двух до 12 лет получили ушибы и компрессионные переломы позвонков.

Мужчина не соблюдал требования безопасности, предъявляемые к батутному комплексу и горке. Кроме того, к работе инструкторами-консультантами он привлекал людей без необходимой спортивной и профессиональной квалификации.

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