Полицейский погиб при стрельбе в США

CBS News: В США при стрельбе погибли полицейский и подозреваемый

Инцидент произошел на пересечении проспекта Уэст-Колфакс и бульвара Уодсворт, куда полицейские прибыли после сообщения о подозрительном человеке. Подозреваемый садился в автобус и открыл огонь, когда к нему приблизились патрульные, передает CBS News.

Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего нападавший был убит на месте. Четверо полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, где один из них скончался. Кроме того, пострадал один случайный прохожий.

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника полиции. «Сотрудники правоохранительных органов каждый день рискуют своей жизнью ради нашей безопасности, и у меня разбито сердце от известия, что сегодня вечером при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский Лейквуда», – заявил он.

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В среду три человека погибли в результате перестрелки в американском штате Вашингтон.

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