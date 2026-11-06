Суд арестовал жительницу Москвы за перевод денег террористам «Азова»

Суд арестовал жительницу Москвы по обвинению в финансировании батальона «Азов»

Tекст: Вера Басилая

Суд в Москве заключил под стражу жительницу Москвы Галину Кострицу за финансирование «Азова*», передает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Ее обвиняют в содействии террористической деятельности.

Защита сообщила, что обвиняемая не знала об истинном назначении перевода и планировала помочь некоему заключенному. Адвокат также отметил, что перевод был осуществлен 25 февраля 2022 года, до признания организации террористической.

Суд апелляционной инстанции оставил решение о заключении под стражу без изменений.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького (внесен в список террористов и экстремистов в России) к 13 годам лишения свободы за переводы батальону «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) через криптовалютную биржу Binance.

Официальный представитель Генпрокуратуры Юлиана Алексеева заявила, что перечисление денег на нужды вооруженных сил Украины подпадает под признаки государственной измены.

В сентябре житель Луганской народной республики получил четыре с половиной года колонии за финансирование батальона «Азов*».



