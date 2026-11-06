Адвокат предупредил о признании виновным в ДТП из-за летних шин зимой

Адвокат Рощин: Летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если экспертиза установит, что из-за несоответствия шин погодным условиям водитель утратил контроль над автомобилем, суды могут квалифицировать такие действия, как нарушение ПДД РФ. Это влечет признание водителя виновным в ДТП независимо от действий других участников движения», – заявил Рощин РИА «Новости».

Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, подчеркнул адвокат.

Он отметил, что в одном из судебных дел привлеченный эксперт установил, что движение автомобиля даже со скоростью 30-40 километров в час с летними шинами по заснеженному покрытию не обеспечивало водителю постоянный контроль за движением автомобиля при торможении. На основании данных выводов была установлена вина в ДТП одного из его участников.

Езда на летних шинах запрещена с 1 декабря по 1 марта, региональные власти могут увеличить срок действия запрета с учетом климатических условий. За нарушение предусмотрено административное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на летней резине в связи с непогодой.

Ранее Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

Также депутат Госдумы Павел Федяев заявил о возможности усугубления ответственности водителей при аварии из-за использования резины не по сезону.