Синоптик предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидаются снег и гололедица

Tекст: Мария Иванова

В предстоящие выходные в столице ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, которые приведут к образованию гололедицы толщиной до 5 миллиметров. Днем в субботу благодаря антициклону распогодится, а температура составит около нуля градусов, сообщил Тишковец.

В ночь на воскресенье Москву накроет теплый атмосферный фронт с влажным снегопадом, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможна морось, а выпавший снег растает. На следующей неделе ожидается сырая и слякотная погода с потеплением до плюс 6 градусов.

Устойчивого формирования снежного покрова до конца осени не прогнозируется. «Премьера настоящей русской зимы состоится только в декабре, а пока это все – разведка боем!» – заключил синоптик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о выпадении снега почти на всех метеостанциях Москвы.

В конце прошлого месяца он спрогнозировал наступление метеорологической зимы в столице во второй половине ноября.