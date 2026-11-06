Доля ЦОДов и майнинга в энергопотреблении России выросла до 2,6%

Доля дата-центров и майнинга в энергопотреблении России увеличилась до 2,6%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Показатель окажется на 0,6 процентного пункта выше результатов 2025 года, указали в «Системном операторе» ТАСС.

В прошлом году доля ЦОДов и майнинга в структуре электропотребления находилась на уровне 2%. В ближайшие пять лет совокупный объем потребляемой мощности центров высокотехнологичных вычислений способен достичь 15,3 ГВт. Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко оценил мощность подключенных к сети дата-центров примерно в 5 ГВт.

Ассоциация участников отрасли центров обработки данных ожидает увеличения электрической мощности коммерческих ЦОДов в России по итогам 2026 года на 10–12%, до 1,1 ГВт. В прошлом году рост составил 18%, достигнув 990,6 МВт. Пик увеличения мощности таких установок зафиксировали в 2021 году на уровне 24%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ об обязанности российских центров обработки данных зарезервировать 10% мощностей для важнейших отечественных информационных ресурсов.

В прошлом месяце глава государства поручил правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных дата-центров.

В сентябре Системный оператор Единой энергосистемы спрогнозировал ежегодное увеличение потребления электроэнергии в России почти на 2% в период с 2027 по 2032 год.