Биолог назвала главное правило подготовки плодовых деревьев к зиме

Биолог Слынько рассказала о правилах подготовки деревьев к зиме

Tекст: Вера Басилая

Слынько заявила, что правильная подготовка плодовых деревьев определяет урожай на следующие три-пять лет. Дерево должно успеть «переварить» все вмешательства до холодов, передает RT.

В первую очередь необходимо провести санитарную обрезку. Срезы диаметром более 2 см следует замазывать садовым варом или пастой с медью. Формирующую обрезку лучше оставить на весну. Во-вторых, дереву нужна осенняя подкормка суперфосфатом и сульфатом калия, подчеркнула биолог.

Слынько также напомнила о необходимости влагозарядного полива при сухой осени и важности защитных обработок трехпроцентным раствором медного купороса или пятипроцентным железным купоросом. Кроме того, приствольный круг нужно укрыть компостом, торфом или перепревшими опилками, а молодые деревья обвязать пластиковой или металлической сеткой.

Помимо этого, биолог посоветовала провести побелку деревьев.

Ранее главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов заявил о важности применения железного купороса осенью для дезинфекции сада и уничтожения грибковых заболеваний.

В сентябре россиянам рассказали о необходимости укрывать многолетние растения после наступления устойчивых холодов и промерзания почвы.

В том же месяце садоводам напомнили о пользе осенней обрезки малины для подготовки растений к зиме.