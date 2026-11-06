Володин: Перечень статей для выдворения мигрантов из России увеличился вдвое

Tекст: Вера Басилая

Количество статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение мигрантов, выросло с 22 до 45, сообщил Володин в Max.

Иностранцам грозит высылка за незаконный оборот наркотиков, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, неповиновение полиции, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям.

По данным МВД, за восемь месяцев текущего года въезд в страну запретили более 260 тыс. мигрантов, что на 75,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Судебные приставы за девять месяцев принудительно выдворили 63,5 тыс. нарушителей законодательства.

Новые нормы позволят продолжить борьбу с нелегальной миграцией и повысить общественную безопасность. Всего с 2024 года Государственная дума приняла 32 закона для совершенствования миграционной политики.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за полтора года в 2,6 раза.

До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.