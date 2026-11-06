Многодетным родителям разъяснили возможность увеличения назначенной пенсии

Депутат Говырин: Многодетные родители могут увеличить уже назначенную пенсию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет включаются в страховой стаж и участвуют в формировании индивидуального пенсионного коэффициента, сказал парламентарий RT.

«За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента. Если родитель ухаживал за ним все полтора года, сумма достигает 8,1 коэффициента», – пояснил Говырин.

Он добавил, что аналогичные условия действуют для шестого и каждого следующего ребенка.

По словам депутата, правило распространяется на мать, отца или усыновителя. Для перерасчета пенсии, назначенной до 2026 года, необходимо подать заявление через «Госуслуги» с указанием данных детей и предоставлением свидетельств о рождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Говырин рассказывал об изменениях в правилах перерасчета пенсионных выплат с 1 ноября.

В середине октября председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил о планах проиндексировать социальные пенсии для 3,5 млн граждан в 2027 году.

Днем ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.