Начальник управления дорог Хабаровска получил штраф за ямы на улицах

Начальника управления дорог Хабаровска оштрафовали на 20 тыс. рублей за ямы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд назначил чиновнику штраф в размере 20 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Прокуратура Кировского района выявила повреждения дорожного покрытия на улицах Артиллерийской, Каспийской, Физкультурной и в Горном переулке.

В связи с нарушениями прокурор внес представление, которое было удовлетворено. В отношении начальника управления возбудили административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Челябинске задержали сотрудников дорожных управлений по делу о нарушениях при реконструкции трассы М-5 «Урал».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении директора фонда содействия капитальному ремонту в Ростовской области.

Кроме того, заместителя председателя парламента Красноярского края Сергея Натарова признали виновным в растрате принадлежавших коммунальным предприятиям Игарки средств.