Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

Tекст: Мария Иванова

Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.