Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

Оператор газопровода «Турецкий поток» подал иск к «Нафтогазу» и Gasunie

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services, передает РИА «Новости».

Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Заявление поступило в инстанцию 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Истец просит привлечь к спору Газпром в качестве третьего лица.

«Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая обеспечивает газом страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оператор «Северного потока – 2» швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент об отказе от российских энергоносителей.

Также компрессорная станция «Русская» подверглась атаке.

Кроме того, «Газпром экспорт» подал в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH.