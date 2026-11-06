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    6 ноября 2026, 07:50 • Новости дня

    В крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии открыли «Русское пространство»

    В мечети Джакарты при участии Минниханова открыли «Русское пространство»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В библиотеке мечети Истикляль в Джакарте в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие культурно-образовательного «Русского пространства».

    Новая площадка призвана познакомить жителей Индонезии с русским языком, литературой и культурой, а также с историей ислама в России, передает РИА «Новости».

    В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и посол России в Индонезии Сергей Толченов. Выступавшие подчеркнули важность развития религиозных, культурных и гуманитарных связей двух стран.

    «Мы хотели бы пригласить как можно больше людей приходить в мечеть и проводить здесь время с пользой, используя эти пространства», – заявил на церемонии представитель мечети Истикляль, которая считается крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин сообщил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

    Также заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.

    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    4 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин поздравил религиозных деятелей с праздником после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает РИА «Новости».

    В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

     В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

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    5 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Иерусалимским Феофилом III, стороны обсудили пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Предстоятели двух Церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

    В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.

    Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.

    Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.

    Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.

    Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.

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    4 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество традиционных религий важным элементом жизни России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал согласие и сотрудничество между традиционными религиями одним из важнейших элементов жизни России.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего поздравил представителей конфессий с праздником, передает РИА «Новости».

    Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин рассказал Путину о мероприятиях на полях саммита Россия – Африка. Он обратил внимание на то, что зарубежные гости поразились уровню сотрудничества традиционных религий в стране.

    «Это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

    Представители африканских стран во время саммита Россия – Африка удивились религиозному миру и согласию в России.

    Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

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    4 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин оценил конкурс чтецов Корана из стран Африки в России

    Путин назвал своевременным прошедший в России конкурс чтецов Корана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями в Москве назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

    Глава государства обсудил прошедшие состязания с представителем российских мусульман у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за это мероприятие, потому что, мне кажется, оно очень хорошо прошло», – отметил Путин.

    «Такое красивое, своевременное – очень здорово. Я смотрел, мы же освещали», – добавил глава государства.

    XXVI Московский международный конкурс чтецов Корана – Премия стран Африки состоялся в октябре в дни саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России.

    В четверг Путин отметил объединяющие представителей православия и ислама общие моральные ценности.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    4 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Христианская традиция» к 80-летию патриарха Кирилла
    Путин посетил выставку «Христианская традиция» к 80-летию патриарха Кирилла
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященную 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Главу государства сопровождали сам патриарх Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    Экспозиция демонстрирует развитие современного церковного искусства в контексте возрождения Русской православной церкви на рубеже XX–XXI веков. Выставочное пространство разделено на четыре тематические зоны: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир».

    На выставке представлены сотни произведений живописи, скульптуры, иконописи и ювелирного мастерства, охватывающие тысячелетнюю историю России от крещения князя Владимира до современности. В экспозицию вошли работы, посвященные историческим деятелям, святым правителям, полководцам, а также защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне спецоперации на Украине.

    В зале демонстрируются художественные образы равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, благоверного князя Александра Невского, Димитрия Донского, преподобных воинов Пересвета и Осляби.

    Также там имеются работы, посвященные Екатерине II, Григорию Потемкину, Александру Пушкину.

    Кроме того, в зале представлены художественные произведения, отражающие современный период истории. Они посвящаются защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне специальной военной операции.

    Выставка организована в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» при поддержке патриаршего совета по культуре, Минпросвещения, Минкультуры, правительства Москвы и Фонда гуманитарных проектов.

    Для создания экспозиции в России объявляли конкурс, на который поступило более 3 тыс. произведений, написанных с 2008 года. Было отобрано 524 работы, созданные 216 художниками. Среди авторов – 17 народных художников Российской Федерации, 22 заслуженных художника Российской Федерации, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов Российской академии художеств.

    Экспозиция объединит четыре тематических зала: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир». Через произведения живописи, скульптуры, иконописи и декоративно-прикладного искусства посетители смогут познакомиться с историей России в свете православной традиции, библейскими сюжетами, возрождением церковного искусства и духовным пониманием красоты.

    Выставка станет масштабным художественным высказыванием о православной культуре XXI века, ее исторических корнях и месте в жизни современного человека. Экспозиция посвящена развитию современного церковного искусства в контексте возрождения Русской Православной Церкви на рубеже XX–XXI веков, во многом вдохновленного первосвятительским служением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 80-летие которого отмечается в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российского лидера с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Песков назвал важной выставку к 80-летию патриарха Кирилла

    Песков: Выставка «Христианская традиция» к 80-летию патриарха очень важна

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение в столичном Манеже выставки «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    «Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются», – приводят слова Пескова «Вести».

    Экспозиция открылась в среду в ЦВЗ «Манеж» в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Организаторами выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента с Днем народного единства.

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    5 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Хинштейн: Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курск доставили частицу мощей святого князя Дмитрия Донского, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Частица мощей Святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыла на священную Курскую землю! Сегодня встретили ковчег в нашем Воскресенском храме в Курске», – сообщил Хинштейн в своем канале в Max.

    Губернатор подчеркнул, что для героического курского приграничья прибытие мощей играет вдвойне важную роль. Он назвал регион тысячелетним форпостом великой России, который принял удар врага и закрыл собой страну.

    Мощи князя пробудут в Курске три дня. В этот период каждый верующий сможет прийти в храм и поклониться им.

    В сентябре ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для последующей передачи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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