В крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии открыли «Русское пространство»

В мечети Джакарты при участии Минниханова открыли «Русское пространство»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая площадка призвана познакомить жителей Индонезии с русским языком, литературой и культурой, а также с историей ислама в России, передает РИА «Новости».

В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и посол России в Индонезии Сергей Толченов. Выступавшие подчеркнули важность развития религиозных, культурных и гуманитарных связей двух стран.

«Мы хотели бы пригласить как можно больше людей приходить в мечеть и проводить здесь время с пользой, используя эти пространства», – заявил на церемонии представитель мечети Истикляль, которая считается крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.

Министр обороны республики Шафри Шамсуддин сообщил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

Также заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.