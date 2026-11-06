Сахалинские ИТ-специалисты разработали систему зрения для беспилотного метро

На Сахалине создали систему компьютерного зрения для беспилотных поездов метро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Программа TunnelGuard позволяет составу безопасно двигаться в тоннеле и распознает человека на рельсах, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Команда «СахалИИн“ представила «TunnelGuard“ – систему компьютерного зрения, которая позволяет беспилотному поезду метро безопасно двигаться в тоннеле», – рассказали в областном правительстве. Разработка позволила сахалинцам занять третье место на международном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» в Москве.

В региональном центре искусственного интеллекта пояснили, что стандартных камер для подземки недостаточно, поэтому специалисты применили 3D-лидар. Вместо обычного распознавания форм алгоритм использует математическую модель «нормального тоннеля» и реагирует на любые отклонения от нормы. В сложных ситуациях решение уточняется с помощью технологий машинного обучения.

Команде удалось в шесть раз снизить число ложных экстренных остановок на участках новой линии метро. Система способна обнаружить человека на расстоянии 55,5 метра почти в 100% случаев, при этом она работает на обычном процессоре ноутбука и обрабатывает данные быстрее обновления картинки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.

Заместитель министра транспорта КНР Ли Ян сообщил о предложении Китая продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок.

Также министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.