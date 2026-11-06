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    6 ноября 2026, 07:10 • Новости дня

    Две двенадцатилетние девочки пропали в Красноярске

    МВД: В Красноярске пропали без вести две двенадцатилетние девочки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две двенадцатилетние девочки не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, к их поискам приступили сотрудники полиции и волонтеры.

    Две 12-летние девочки накануне днем не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время розыском детей занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

    По данным красноярской организации «Поиск пропавших детей», школьницы были одеты в черные куртки и светло-серые штаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае водолазы приступили к обследованию реки Сереж после исчезновения двух рыбаков.

    Спасатели начали поиски пропавших на катере мужчин на Красноярском водохранилище.

    Также в красноярском природном парке «Ергаки» обнаружили тело пропавшего туриста.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

    Комментарии (7)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Киев полностью остался без электричества

    Киев практически полностью остался без электроэнергии

    Киев полностью остался без электричества
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ.

    По данным «Укринформа», улицы Киева сейчас практически в полной темноте. В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света.

    Судя по опубликованным Укринформом кадрам панорамы жилых массивов, Киев обесточен. Свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры, передает РИА «Новости».

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электричества.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    5 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

    Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исторический деятель Верика, убедивший римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной, заявил археолог Майлз Расселл.

    Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

    Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

    Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

    Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.

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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах

    Fox News: Вэнс формирует коалицию недовольных избирателей к 2028 году

    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    @ Annabelle Gordon-Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями президента Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

    Вице-президент США взял под контроль собственную повестку после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах, разойдясь с Трампом в вопросах внешней политики и отношений с Израилем, пишет Fox News. По данным издания, в среду в Белом доме прошла встреча с участием администрации, посвящённая выработке единой позиции после выборов.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война. Президент сам так сказал вчера вечером», – написал Вэнс в соцсети X, возложив вину за потерю Республиканской партией Сената на войну с Ираном.

    Вэнс заявил, что для возвращения доверия избирателей необходимо прекратить войну с Ираном, заняться стоимостью жизни и инфляцией, придерживаться принципа «Америка прежде всего» и изменить отношения с Израилем. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, эти четыре пункта стали призывом Вэнса к «новым правым» – коалиции республиканцев, выступающих против вовлечения США в иностранные конфликты и настроенных более критично к Израилю, чем Трамп.

    Собеседник Fox News подчеркнул, что Вэнс не дистанцируется от Трампа подобно экс-вице-президенту Майку Пенсу, а стремится показать недовольным сторонникам президента, что именно он остаётся их кандидатом. Вэнс считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2028 году наряду с госсекретарём Марко Рубио, а демократы по итогам промежуточных выборов получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев и 237 мест в Палате представителей.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами Конгресса США на фоне недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    5 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах

    Ямпольская объявила об обязательном изучении русского языка во всех вузах

    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предмет «Русский язык как государственный» войдет в обязательную программу высшего образования, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    Концепция новой дисциплины уже разработана, и в перспективе она станет частью образовательного ядра для студентов всех специальностей, передает РИА «Новости».

    «В перспективе данная дисциплина в соответствии с указаниями президента должна войти в состав так называемого «единого ядра» высшего образования», – сказала Ямпольская.

    Отвечая на вопрос агентства о любимой пословице, Ямпольская рассказала, что в повседневной жизни чаще всего использует пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Советник президента подчеркнула, что этой фразой постоянно подбадривает авторские коллективы, работающие над созданием единой линейки государственных школьных учебников по русскому языку и литературе. Подготовить материалы необходимо в сжатые сроки для предотвращения выпуска из школ целого поколения детей без нужных знаний и эмоционального импульса.

    Отмечается, что семилетняя дочь Ямпольской также активно делится народными мудростями и применяет цитаты главы государства при детских конфликтах, повторяя: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Кроме того, Ямпольская высказалась о приближающемся 85-летии военного парада на Красной площади. Она напомнила о стойкости участников ноябрьского парада 1941 года в Москве и добавила, что силу духа русского народа переломить невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента России Елена Ямпольская сообщила о появлении тематического материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку.

    Ранее Ямпольская исключила возможность превращения молодежного сленга в новые языковые нормы. До этого она заявила об усталости российского общества от засилья чуждых иностранных слов в речи.

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    5 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    В США началась борьба за курс демократического большинства

    Axios: В США началась борьба за курс демократического большинства

    В США началась борьба за курс демократического большинства
    @ Ariel Pena/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер палаты представителей США Хаким Джеффрис оказался между прогрессивным и центристским крыльями демократов, которые после разгромной победы на выборах требуют от него разного курса использования рекордного большинства, пишет Axios.

    Демократы палаты представителей, получившие более 250 мест и тем самым десятки голосов запаса, разошлись в оценке мандата избирателей и будущей повестки, следует из интервью, которые более дюжины действующих и будущих конгрессменов дали порталу Axios. «Прошлая ночь стала осуждением статус-кво», – заявила прогрессивный конгрессмен Делия Рамирес, добавив, что для левого крыла это «подтверждение и признание того, что мы на правильном пути».

    Рамирес заявила, что у демократов «абсолютно нет оправдания» тому, чтобы не сделать максимум за ближайшие два года, тогда как центрист Джош Готтхаймер назвал прошедший вторник «гигантской ночью для золотой середины» и предложил более скромный мандат – «сокрушить высокие издержки и коррупцию». Первоначальный план группы новых прогрессистов, известной как «Блок», требовавших уступок за поддержку фракционной линии, оказался подорван масштабом победы: несколько десятков дополнительных голосов снижают их способность шантажировать руководство.

    Левое крыло теперь стремится через Конгрессиональный прогрессивный кокус (CPC) добиться более жёсткой линии, рассчитывая расширить его за счёт новоизбранных демократов из колеблющихся округов, а также популистских кандидатов из рабочей среды, получивших поддержку и прогрессистов, и центристов. Экс-глава CPC Прамила Джаяпал заявила, что прогрессисты уже неоднократно пользовались своей силой и «сделают это снова», выступая за продвижение Medicare-for-All, отказ от финансирования ICE, прекращение помощи США Израилю, а также принятие законов о «достойной зарплате» и всеобщем доступе к детскому уходу.

    Действующий глава CPC Грег Касар указал, что пройти прогрессивную повестку может быть проще, чем кажется, напомнив, что Джеффрис говорил о необходимости «драматических перемен», и назвал Medicare-for-All «чрезвычайно популярным». Однако представители центра, включая лидера коалиции «Голубых собак» Адама Грэя и союзника Джеффриса Марка Визи, предупреждают против доминирования «крайних элементов», настаивая, что победа стала триумфом «здравого смысла», а не радикальной идеологии. Сам Джеффрис ограничился обещанием провести «семейный разговор» во фракции о приоритетах, а прогрессивный конгрессмен Джаред Хаффман признал, что Medicare-for-All в ближайшие два года принят не будет, но выразил уверенность, что при огромном большинстве партия «справится с противоречиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг демократы, получившие контроль над сенатом и палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений. В тот же день Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами конгресса, нанеся масштабное поражение республиканцам на фоне недовольства войной с Ираном и ростом цен. В среду представители Демократической партии США, одержавшие успех на промежуточных выборах, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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