В России почти полностью локализовали производство грузового дрона «Сварог»

Производство российского грузового беспилотника «Сварог» локализовали на 100%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты научно-производственного центра «Сварог» создали модификацию грузового аппарата, которая полностью состоит из российских комплектующих, передает ТАСС.

В аппарате используются отечественные рама, мотор, полетный контроллер, помехозащищенная антенна и аккумуляторы. В данный момент центр работает над созданием собственного пульта управления и камеры.

Дальность применения дрона «Сварог 20 V2» достигает 20 км. Управление беспилотником осуществляется по цифровому и аналоговому каналам, а защиту от помех усиливает специальная антенна. На борту установлены дневная камера и тепловизор для наблюдения и разведки.

Питание платформы и системы сброса обеспечивают два аккумулятора собственного производства емкостью 84 тыс. mAh. Они разработаны специально для грузовых беспилотников в связи с повышенными требованиями к системе питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика для обнаружения полетов беспилотников.

Также Министерство обороны отчиталось о поражении складов в порту Одессы при помощи беспилотников дальнего действия.