  • Новость часаРоссия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Польше раскол лечат национальным страхом
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    Кремлевские куранты на Спасской башне остановились на десять дней
    Резаи рассказал Путину об условии открытия Ормузского пролива
    Киев полностью остался без электричества
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз
    Сикорский сообщил о почти двукратном сокращении военных США в Польше
    Рубио опроверг сообщения об уходе из Белого дома
    6 ноября 2026, 06:35 • Новости дня

    Смерть младенца от кори впервые за 36 лет произошла в Висконсине

    Tекст: Антон Антонов

    Управление здравоохранения американского штата Висконсин сообщило о первой за 36 лет смерти от кори в штате.

    Смерть младенца от кори зарегистрирована на юго-западе штата Висконсин и стала первой подобной смертью в этом штате с 1990 года. Власти подчеркнули, что не будут раскрывать дополнительные сведения, чтобы защитить частную жизнь семьи ребенка, передает РИА «Новости».

    По данным медиков, в 2026 году в 13 округах Висконсина зафиксировано более 430 случаев заболевания корью, что стало самым высоким показателем в штате за более чем 35 лет.

    Согласно свежей информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на конец октября в стране было зарегистрировано 4 852 подтвержденных случая кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила о первом за три десятилетия случае смерти ребенка после заражения корью в регионе.

    В августе власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертельных случаях заболевания корью среди непривитых жителей.

    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

    Комментарии (13)
    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Минздрав перечислил разрушающие здоровье россиян вредные привычки

    Замминистра здравоохранения Котова: Неправильное питание разрушает здоровье

    Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова отнесла к главным вредным привычкам злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаток физической активности.

    Котова заявила, что образ жизни человека определяет состояние его здоровья на 60%, в то время как генетика влияет на развитие заболеваний лишь на 15%, передает РИА «Новости».

    «Давайте еще раз обозначим, какие привычки здоровые, какие привычки вредные. Вот мы каждый раз об этом говорим, но тема очень сложная, многогранная. Злоупотребление алкоголем – один. Табакокурение – два. Нерациональное питание и недостаточная двигательная активность», – сказала Котова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение».

    Замминистра пояснила, что россияне потребляют слишком много сахара, кондитерских изделий и углеводов. При этом в рационе граждан наблюдается нехватка овощей, фруктов и клетчатки, а также переизбыток соли.

    Кроме того, в рамках профильного национального проекта в России создадут более 600 центров медицины здорового долголетия. Специалисты учреждений будут определять тип старения пациентов, составлять персональные планы ведения здорового образа жизни и оказывать психологическую поддержку при избавлении от зависимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сокращении продолжительности жизни из-за ожирения.

    Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в сфере охраны здоровья россиян.

    Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева сообщила о высокой вероятности дожить до ста лет при отказе от вредных привычек.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Врач предостерегла от ежедневного употребления лечебной минеральной воды

    Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не пить лечебную минеральную воду каждый день

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что лечебную минеральную воду не следует пить регулярно без предварительного согласования со специалистом.

    Кашух заявила, что лечебные и лечебно-столовые воды содержат повышенное количество минеральных солей и отдельных активных компонентов, таких как натрий и магний. По этой причине их не стоит регулярно употреблять без назначения врача, передает RT.

    «Минеральную воду можно разделить на две большие категории: столовые и лечебные. Первые допустимо пить каждый день как источник жидкости: если вкус нравится, а сама вода не вызывает дискомфорта, её можно включать в рацион наравне с обычной питьевой водой», – пояснила Кашух.

    Врач добавила, что любая газировка способна оказывать раздражающее действие на желудок, вызывая вздутие живота или усиливая изжогу. При этом обычная газированная вода без сахара при хорошей переносимости подходит для ежедневного употребления.

    Напитки с добавками и подсластителями часто приводят к превышению суточной нормы калорий, а растворенный в воде углекислый газ образует кислоту, которая способствует постепенному истончению и разрушению зубной эмали.

    Руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева ограничила дневную норму сахара 12 чайными ложками при рационе в 2000 килокалорий.

    Эксперты Роскачества рекомендовали пить не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю из-за высокого содержания сахара.

    Диетолог Татьяна Залетова призвала отказаться от использования сладкого компота и кваса для восполнения водного баланса.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    Герою России из Алешек провели шестичасовую операцию на глазах после удара ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану, ранее удостоенному звания Героя России, провели шестичасовую операцию на глазах после обстрела со стороны ВСУ в 2024 году.

    «Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило», – приводит слова медика ТАСС.

    Харлан отметил, что до сих пор не понимает, как остался в сознании после такого удара. 31 декабря он уже был в клинике Гельмгольца в Симферополе. «Шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рук», – добавил врач.

    С начала спецоперации в 2022 году Харлан помогал жителям Херсонской области. Ранее президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До переезда в Алешки медик 40 лет проработал в Херсонской областной больнице.

    «Я был первый в Советском Союзе, кто загнал магнитно-резонансный томограф из Голландии. Это было в 1992 году», – вспоминает он. Отец главврача – летчик-штурмовик, получивший звание Героя Советского Союза за оборону Крыма. На Украине Харлан заочно осужден за спасение людей на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации.

    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 05:15 • Новости дня
    Онищенко: Российские вакцины могут защитить от нового штамма свиного гриппа

    Онищенко подтвердил эффективность вакцин против свиного гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Применяемые в России вакцины способны защитить граждан от нового штамма свиного гриппа, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Отечественные препараты эффективны против варианта вируса, который не присутствовал в стране в предыдущие годы, передает РИА «Новости».

    «Все идет пока в пределах прогнозируемых параметров, но прививаться надо. Тем более что этот штамм свиного гриппа входит в четырехвалентные вакцины, которыми мы прививаем», – сказал Онищенко.

    Эпидемиолог добавил, что рост заболеваемости гриппом в России соответствует прогнозам. По его словам, свиной грипп давно циркулирует в человеческой популяции, поэтому не произойдет ничего выходящего за рамки ожидаемого. Он призвал граждан не волноваться и ответственно относиться к здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии у россиян защиты от циркулирующего штамма свиного гриппа. В  Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки период с сентября по ноябрь. В октябре ведомство сообщило о росте заболеваемости гриппом в России.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:59 • Новости дня
    Врач назвала способ избавиться от тяги к ночным перекусам

    Диетолог Плотникова назвала плотные обеды способом избежать ночных перекусов

    Tекст: Ольга Иванова

    Врач-эндокринолог Анна Плотникова заявила, что для избавления от тяги к ночным перекусам необходимо плотно и сбалансированно питаться в течение дня.

    Тяга к еде в ночное время возникает из-за недоедания днем, когда организм пытается восполнить дефицит питательных веществ. Для предотвращения вечернего голода необходимо соблюдать режим питания с учетом светового дня, пишет «Lenta.ru».

    «Утром чувствительность к инсулину максимальна, поэтому пища в это время усваивается лучше всего и идет на энергию, построение мышц и образование гормонов», – пояснила Плотникова.

    По словам специалиста, во второй половине дня уровень гормона бодрости кортизола снижается, а после 21:00 начинает вырабатываться мелатонин. В это время скорость обмена веществ падает, а чувствительность клеток к инсулину физиологически уменьшается.

    Систематическое переедание на ночь приводит к замедлению метаболизма и накоплению висцерального жира в области живота. Чтобы избежать этого, врач посоветовала придерживаться принципов хронопитания: утром употреблять белки, жиры и сложные углеводы, а для ужина выбирать легкие блюда, состоящие из белка и клетчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный внештатный специалист Минздрава Любовь Дроздова порекомендовала обогатить повседневное меню бобовыми, рыбой и птицей.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о пользе правильного питания для снижения риска преждевременной смерти.

    Интегративный врач-эндокринолог Кристина Галина назвала здоровье желудочно-кишечного тракта основой крепкого иммунитета.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    Ученые разработали российский препарат для лечения инфаркта миокарда

    В России разработали препарат для лечения инфаркта миокарда

    Tекст: Катерина Туманова

    Декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко заявил, что отечественный препарат «Ангипур» для применения при инфаркте может выйти на рынок в ближайшие два года.

    Отечественный препарат «Ангипур», предназначенный для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, находится на финальном этапе клинических исследований, передает РИА «Новости».

    «Ангипур» относится к антиагрегантам – лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях», – рассказал один из разработчиков лекарства Виктор Сиротенко.

    По его словам, медикамент призван заменить импортные аналоги. Производство полностью локализовано в России, что позволяет исключить зависимость от иностранных субстанций и оборудования.

    В ходе исследований лекарство демонстрирует высокую эффективность и потенциально более низкий риск кровотечений по сравнению с аналогами.

    Над молекулой химики из Башкирского государственного медицинского университета и волгоградские ученые работали около десяти лет, а владельцем разработки выступает фармкомпания «Элта».

    «Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года-двух препарат сможет выйти на рынок», – считает Сиротенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Глава Роспатента Зубов сообщил о разработке радиофармацевтического лекарственного средства для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав предложил дистанционно наблюдать пациентов с диабетом и гипертензией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения подготовило поправки, которые позволят врачам в поликлиниках дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

    Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных, чтобы следить за здоровьем людей с этими хроническими заболеваниями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, терапевты получат право направлять пациентов к узким специалистам, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.

    Документ также предусматривает возможность оказания медицинской помощи по месту жительства при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний. При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав решил расширить вносимые в формы учета профилактических осмотров данные о здоровье пациентов.

    Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов предложил создать единую цифровую карту со всей медицинской информацией.

    Весной министерство запланировало ограничить период лечения на дому для часто болеющих россиян.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко заявил о невозможности закрыть потребности Киева генераторами
    Демократы в США захотели расследовать замедление Starshield на Украине
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии
    Назван самый подешевевший продукт октября в России
    Биржевой индекс Nasdaq рухнул более чем на 5% из-за пересмотра перспектив ИИ
    Мужчина с оспой обезьян госпитализирован в Домодедово после поездки в Испанию