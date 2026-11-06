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    6 ноября 2026, 06:15 • Новости дня

    Все частные клиники 20 регионов России отказались от проведения абортов

    Все коммерческие клиники 20 регионов России отказались от абортов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число российских субъектов, в которых коммерческие медицинские учреждения полностью перестали проводить искусственное прерывание беременности, достигло 20, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.

    В двадцати регионах страны все частные медицинские учреждения прекратили проводить операции по прерыванию беременности, пишет ТАСС.

    «Призываем руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении, присоединившись к общероссийскому движению за жизнь, которое возглавляет Русская православная церковь», – заявил Лукьянов.

    По его словам, по всей стране от проведения таких процедур уже отказались 1 505 частных клиник. Отмечается, что этот показатель составляет 53,5% от общего числа коммерческих медучреждений в России, которые имели лицензии и ранее выполняли подобные операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту Владимиру Путину о работе по снижению числа абортов в регионе.

    Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об уменьшении количества прерываний беременности в стране на 12% за два года.

    Кроме того, Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на проведение абортов частным клиникам.

    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    5 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав предложил дистанционно наблюдать пациентов с диабетом и гипертензией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения подготовило поправки, которые позволят врачам в поликлиниках дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

    Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных, чтобы следить за здоровьем людей с этими хроническими заболеваниями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, терапевты получат право направлять пациентов к узким специалистам, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.

    Документ также предусматривает возможность оказания медицинской помощи по месту жительства при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний. При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав решил расширить вносимые в формы учета профилактических осмотров данные о здоровье пациентов.

    Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов предложил создать единую цифровую карту со всей медицинской информацией.

    Весной министерство запланировало ограничить период лечения на дому для часто болеющих россиян.

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    5 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал членов правительства сделать прививки от гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства посоветовал им сделать прививки от гриппа.

    «Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа, и поинтересовался, привились ли члены правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ускоренными темпами проводить прививочную кампанию против гриппа в России.

    В сентябре Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 5 млн граждан в рамках всероссийской кампании.

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    5 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Иерусалимским Феофилом III, стороны обсудили пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Предстоятели двух Церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

    В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.

    Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.

    Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.

    Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.

    Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.

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    5 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Минздрав призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Мурашко призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

    Глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для защиты тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья <...> привиться», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

    Министр отметил, что сейчас самое подходящее время для активизации вакцинации среди работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки от гриппа сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить прививочную кампанию в России из-за скорого массового сезона ОРВИ.

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    5 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самые уязвимые к гриппу категории населения

    Мурашко назвал пожилых и пациентов с болезнями сердца уязвимыми к гриппу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее уязвимыми к гриппу категориями населения являются пожилые люди и пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

    По словам Мурашко, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца относятся к наиболее уязвимым перед гриппом категориям населения, передает РИА «Новости». «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться. Наиболее уязвимы это, конечно же, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца», – заявил глава Минздрава.

    Министр добавил, что вирусные инфекции в течение шести недель после заболевания могут в несколько раз повысить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и ряда других катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности применяемых в России препаратов защитить граждан от нового штамма свиного гриппа.

    В начале месяца заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения вакцинации.

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    5 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Число жертв вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 12

    Tекст: Ольга Иванова

    За последнюю неделю количество скончавшихся после заражения вирусом Западного Нила на территории Нидерландов увеличилось до 12 человек.

    В течение минувшей недели скончались еще два пациента с подтвержденным заболеванием, а также зафиксирован один новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.

    Общее число заболевших в стране достигло 77. Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в провинции Южная Голландия – 45 заболевших. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте – по семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе – по два.

    У большинства инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов. В редких случаях возникают гриппоподобные проявления или более тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и его оболочек. При этом для людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять смертельную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце количество пациентов с вирусом Западного Нила в Нидерландах увеличилось до 59 человек.

    Летом заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская назвала пожилых людей с хроническими заболеваниями наиболее уязвимыми для лихорадки.

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    5 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Российские ученые создали лекарство от рака на базе доксорубина

    В России создали лекарство от рака на базе доксорубина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые разработали новый препарат от онкологических заболеваний на основе доксорубицина, который точнее воздействует на опухоль и снижает нагрузку на сердце.

    Новое средство точнее доставляет действующее вещество к очагу заболевания и обладает пониженной кардиотоксичностью. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

    «Разработан лекарственный препарат с использованием свойств доксорубицина в целях повышения эффективности доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижения кардиотоксичности, что позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов», – говорится в сообщении.

    Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году. Над его созданием работали специалисты НИИ биомедицинской химии имени Ореховича.

    Доксорубицин представляет собой противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком за счет повреждения ДНК злокачественных клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    На прошлой неделе в НИИ онкологии Томского НИМЦ объявили о завершении доклинических испытаний препарата для терапии рака молочной железы.

    Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    5 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Хинштейн: Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курск доставили частицу мощей святого князя Дмитрия Донского, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Частица мощей Святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыла на священную Курскую землю! Сегодня встретили ковчег в нашем Воскресенском храме в Курске», – сообщил Хинштейн в своем канале в Max.

    Губернатор подчеркнул, что для героического курского приграничья прибытие мощей играет вдвойне важную роль. Он назвал регион тысячелетним форпостом великой России, который принял удар врага и закрыл собой страну.

    Мощи князя пробудут в Курске три дня. В этот период каждый верующий сможет прийти в храм и поклониться им.

    В сентябре ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для последующей передачи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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    5 ноября 2026, 14:11 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх посетил Покровский монастырь

    Иерусалимский патриарх посетил Покровский монастырь в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в рамках визита в Москву совершил паломничество в Покровский женский монастырь.

    В поездке Феофила III сопровождали председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Об этом сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с Патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Кириллом.

    В этот же день в РПЦ анонсировали переговоры Иерусалимского патриарха с предстоятелем Русской православной церкви.

    В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла.

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