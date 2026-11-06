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    В Польше раскол лечат национальным страхом
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    Кремлевские куранты на Спасской башне остановились на десять дней
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    6 ноября 2026, 05:59 • Новости дня

    Фрегат «Маршал Шапошников» завершил совместные учения с Сейшелами

    Минобороны: Фрегат «Маршал Шапошников» завершил учения с Сейшелами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» покинул порт Виктория Республики Сейшельские Острова после завершения первых двусторонних антипиратских учений и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Министерство обороны России.

    Корабли двух стран отработали элементы совместного маневрирования и провели тренировки по связи. Основным этапом учений стала операция по освобождению гражданского судна, условно захваченного пиратами: военные моряки высадились на объект и нейтрализовали условных террористов. Республику Сейшельские Острова представлял патрульный корабль «Андромаче», передает ТАСС.

    Кроме того, в пятницу учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил программу пребывания в порту Дуала Республики Камерун. Покинув порт, экипажи «Перекопа» и камерунского патрульного катера «П-108» провели совместное маневрирование, после чего корабль продолжил штурманский поход в Атлантическом океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях.

    Ранее российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    Также учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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