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    6 ноября 2026, 05:25 • Новости дня

    Иран предупредил Армению о красных линиях из-за создания «Маршрута Трампа»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран «переломает ноги» Соединенным Штатам и их союзникам в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

    «Я отчетливо сказал послу Армении, что если США и их союзники захотят пресечь красную линию Ирана, мы им переломаем ноги», – написал Велаяти в статье для издания Etelaat, передает РИА «Новости».

    Ранее официальные лица Ирана заявляли, что американское присутствие на границе не должно создавать опасность для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер парламента Армении Рубен Рубинян сообщил о ратификации рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа».

    Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении этого транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.

    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Пашинян объявил о потере Арменией интереса к ОДКБ

    Пашинян: У Армении больше нет интересов в ОДКБ

    Пашинян объявил о потере Арменией интереса к ОДКБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика больше не заинтересована в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    «У Армении больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

    Сейчас в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2024 году Армения заявила о заморозке своего участия в организации и прекратила платить членские взносы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об отказе Еревана возвращаться к работе в ОДКБ.

    Бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил о необходимости исключить Армению из объединения из-за отказа страны участвовать в его работе.

    Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о возможности постановки вопроса об исключении Армении из объединения.

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    5 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Суд в Ереване арестовал лидера армянской оппозиционной партии Карапетяна

    Суд в Ереване повторно арестовал лидера партии «Сильная Армения» Карапетяна

    Суд в Ереване арестовал лидера армянской оппозиционной партии Карапетяна
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Ереване отправил под стражу находившегося под домашним арестом лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

    Лидера армянской оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна перевели из-под домашнего ареста под стражу, передает РИА «Новости».

    «Сегодняшнее решение о повторном аресте Самвела Карапетяна еще раз доказывает, что государственные структуры Армении выполняют указания премьера Никола Пашиняна. Всего несколько дней назад Пашинян публично угрожал тем лидерам оппозиции, которые выступают против конституции, а сегодня Самвел Карапетян вновь арестован», – говорится в заявлении партийной пресс-службы.

    По данным Sputnik Армения, Карапетян арестован на месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 армянских оппозиционных политических сил по итогам организованной партией «Сильная Армения» встречи объявили о консолидации для достижения общенациональных целей.

    В среду силовики увезли Самвела Карапетяна после проведения обыска в его доме.

    Летом премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил представителей оппозиции республики в стремлении добиться размещения в стране миротворческого контингента ОДКБ.

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    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Резаи рассказал Путину об условии открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Резаи рассказал Путину об условии открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана

    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Переговоры российского лидера с представителем исламской республики состоялись в Москве, передает РИА «Новости». «Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаи», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Летом Мохсена Резаи утвердили на пост главы высшего совета национальной безопасности исламской республики.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Авиакомпания Air Arabia решила удвоить число рейсов из Домодедова в Шарджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 12 декабря авиакомпания Air Arabia начнет выполнять два ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в Шарджу, расширив полетную программу.

    «Новый рейс G9 951 будет вылетать в 15:20 (мск) на Airbus A320neo в одноклассной компоновке на 174 места. Время в пути составит 5 часов 40 минут», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

    В настоящее время перевозчик осуществляет один ежедневный рейс G9 806 с вылетом в 22:55. В аэропорту добавили, что дополнительный перелет расширит возможности для путешествий через Шарджу на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу.

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    5 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В восточной части Ормузского пролива на минах подорвались еще два нефтяных танкера, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    «Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

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    5 ноября 2026, 20:39 • Новости дня
    Число погибших в результате вооруженного нападения в Турции достигло восьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецкой провинции Афьонкарахисар в результате стрельбы восемь человек погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщило ведомство местного губернатора.

    «Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Тела убитых были обнаружены в двух автомобилях в районе Ихсание. Один человек получил тяжелые ранения, он госпитализирован», – говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

    По информации местной администрации, нападавший использовал помповое ружье, после чего скрылся на красном автомобиле. Он объявлен в розыск. Отмечается, что двое из погибших были учителями.

    Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В сентябре один школьник погиб при стрельбе у учебного заведения в турецкой провинции Маниса.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших в результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше.

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    5 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

    Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефтяной танкер ALYSSUM под российским флагом отбуксировали в египетский Порт-Саид из-за отказа двигателей в Средиземном море.

    Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

    По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

    В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

    В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.

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