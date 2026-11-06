Иран предупредил Армению о красных линиях из-за создания «Маршрута Трампа»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я отчетливо сказал послу Армении, что если США и их союзники захотят пресечь красную линию Ирана, мы им переломаем ноги», – написал Велаяти в статье для издания Etelaat, передает РИА «Новости».

Ранее официальные лица Ирана заявляли, что американское присутствие на границе не должно создавать опасность для государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер парламента Армении Рубен Рубинян сообщил о ратификации рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа».

Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении этого транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.