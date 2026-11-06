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    6 ноября 2026, 04:15 • Новости дня

    Замглавы МИД Панкин назвал власти США прагматиками

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты проявили прагматичный подход при заключении дизельной сделки, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

    «Соединенные Штаты тоже нам не самые большие друзья, скажем так: вы видите, как закручиваются санкционные гайки, – но они прагматики», – приводит слова Панкина ТАСС.

    По его мнению, в Вашингтоне осознают, что «какие-то вещи надо делать вопреки даже своему желанию их не делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения Financial Times о смене курса танкеров, направленных в США в рамках дизельной сделки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей по поставкам российского дизельного топлива.

    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров

    Дмитриев опроверг данные FT об изменении маршрута отправленных в США танкеров

    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщение газеты Financial Times об изменении маршрутов танкеров, которые направились в США в рамках дизельной сделки.

    Дмитриев назвал публикацию британского издания фейком, пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в соцсети. «Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему в FT так много фейковых новостей?» – написал глава РФПИ, комментируя публикацию Financial Times об изменении маршрутов судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об уверенности в нахождении покупателей для отправленного в рамках договоренностей с США российского дизельного топлива и отказался публично обсуждать коммерческие нюансы поставок.

    В прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизельного топлива.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Песков рассказал о составе российской делегации на встрече в Абу-Даби

    Песков: В делегацию России в Абу-Даби войдут представители МИД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби войдут представители различных ведомств, включая Министерство иностранных дел.

    По его словам, участниками российской делегации на переговорах в Абу-Даби станут сотрудники Министерства иностранных дел, передает ТАСС. «Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел, возглавит Мединский ее», – сообщил Песков и уточнил, что окончательный список участников консультаций позже утвердит президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров анонсировал оглашение конкретной даты встречи после ее окончательного подтверждения.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной времени проведения консультаций.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    МИД заявил о неспособности США санкциями повлиять на позицию России по Украине

    Глава департамента МИД Биричевский: Санкции не заставят Россию прекратить СВО

    МИД заявил о неспособности США санкциями повлиять на позицию России по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый американский закон о санкциях не изменит позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменят», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».

    По словам дипломата, попытки добиться от России завершения специальной военной операции без учета принципиальных требований Москвы, а также принудить страну к сворачиванию сотрудничества с «мировым большинством», строящегося на уважении, равенстве и взаимной выгоде, заведомо обречены на неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский заявил о малой вероятности отмены Западом антироссийских санкций даже при прогрессе по Украине.

    В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил приверженность России политическому решению конфликта на Украине, но подчеркнул готовность добиваться целей военным путем.

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    4 ноября 2026, 03:46 • Новости дня
    Минюст США попросил закрыть дело задержанной с эмбрионами лягушек россиянки

    Минюст США попросил суд прекратить дело россиянки Петровой

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой, задержанной с эмбрионами когтистых лягушек.

    «На данном этапе затраты ресурсов на продолжение данного дела перевешивают общественный вес в его разрешении. Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений», – приводит ТАСС выдержку из ходатайства обвинения.

    Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Во время допроса она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

    Ранее она работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США потребовал депортировать Петрову. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи в ожидании суда.

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    4 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Песков: Россия рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве надеются на то, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live», комментируя возможные последствия успеха демократов на выборах для диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Песков напомнил о существовании «наработок» и скором очередном раунде трехсторонних переговоров. Он также обратил внимание на успехи миротворческих и гуманитарных инициатив первой леди США Мелании Трамп, выразив надежду на их продолжение, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве американского Конгресса в эти процессы, Песков подчеркнул, что выборы и их последствия являются исключительно внутренним делом Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обмене сигналами для подготовки встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова должны будут представлять Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства отметил, что пока не у всех членов делегации, которые должны лететь в США с Лантратовой, есть визы. Он добавил, что при благополучном разрешении логистических вопросов на мероприятии будут присутствовать оба российских представителя.

    Ранее на сайте американской администрации появилась информация, что Мелания Трамп проведет в Белом доме встречу с представителями России и Украины, а также выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США анонсировали мероприятие с участием представителей России и Украины по гуманитарной миссии в Алешках.

    В понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой организовывать ежемесячные поездки в город при посредничестве Мелании Трамп.

    В пятницу уполномоченный по правам человека обратилась к первой леди США с просьбой о регулярном проведении таких миссий.

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    4 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Песков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут за закрытыми дверями

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль своевременно огласит состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, которые пройдут за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, предстоящие трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности, а конкретные детали стороны обсудят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Кремль своевременно сообщит состав российской делегации. Кроме того, он подчеркнул, что даты проведения встреч никоим образом не привязывались к прошедшим 3 ноября промежуточным выборам в конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Песков заявил о сохранении помощником президента Владимиром Мединским должности руководителя российской делегации на этих переговорах.

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    4 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не запланирован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет таких планов», – ответил Песков на вопрос о возможности телефонной беседы лидеров двух стран после выборов в конгресс США и до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков сообщал о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах перед президентом Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Песков также заявлял об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и Трампом.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    5 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Песков отказался обсуждать коммерческие детали дизельной сделки с США

    Песков: Кремль не будет раскрывать коммерческие нюансы поставок дизеля в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок не могут обсуждаться публично.

    Об этом Песков сообщил, комментируя публикации в СМИ о том, что два из трех танкеров с российским топливом сменили курс, направляясь в сторону США, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном срыве сделки, о котором писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поиске покупателей на мировом рынке для российского дизельного топлива в рамках сделки с США.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал отозвать танкеры с топливом из России, направляющиеся в американские порты.

    В середине октября Кремль назвал соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизеля взаимовыгодным.

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