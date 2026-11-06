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    6 ноября 2026, 01:43 • Новости дня

    Росфинмониторинг заморозил свыше 1 млрд рублей на счетах причастных к терроризму

    Tекст: Антон Антонов

    Росфинмониторинг заморозил более 1 млрд рублей на счетах лиц, имеющих отношение к терроризму, сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы научились очень быстро замораживать активы террористов – в течение 24 часов они заморожены. На сегодняшний день заморожено чуть больше 1 млрд рублей лиц, имеющих отношение к терроризму», – сказал Чиханчин.

    Чиханчин отметил, что Росфинмониторинг активно сотрудничает с зарубежными коллегами – финансовые разведки разных стран обмениваются списками подозреваемых лиц, и при обнаружении их активов за рубежом соответствующие суммы также подлежат заморозке, передает РИА «Новости».

    По словам главы службы, в 2026 году Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых финансовых площадок с общим оборотом около 9 млрд рублей. Он добавил, что такие площадки становятся универсальными и приобретают сетевой характер: в схемах одновременно участвует несколько ресурсов, которые могут заниматься и выводом денег, и их обналичиванием.

    Чиханчин заявил, что мошеннические схемы в финансовой сфере становятся все более персонализированными – злоумышленники отходят от массовых звонков к случайным жертвам и начинают целенаправленно работать с отдельными гражданами, пытаясь выяснить их личную и финансовую историю для более точного обмана.

    Директор Росфинмониторинга сообщил, что примерно 75% всех расчетов за наркотики в России осуществляется с использованием криптовалют. По его словам, банки научились выявлять подобные операции и заблокировали такие расчеты почти у 40 тыс. человек, что, по оценке ведомства, существенно осложнило деятельность наркоторговцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга.

    Чиханчин заявил о выгоде односторонних санкций для транснациональной преступности.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 04:01 • Новости дня
    Получившая медаль Пушкина переводчица из Южной Кореи рассказала о подарке Путину

    Переводчица подарила Путину переводы романов Достоевского

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

    Переводчица перевела для южнокорейских читателей четыре знаменитых романа писателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», передает РИА «Новости».

    «Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через Швыдкого (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова – прим. ВЗГЛЯД). Владимир Владимирович был очень благодарен», – рассказала Ким Чжон А.

    В среду переводчица получила из рук президента России высокую государственную награду – медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России вручил южнокорейской переводчице произведений Достоевского медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Москвы с зарубежными общественными деятелями. Медаль Пушкина получил также потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

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    5 ноября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин уточнил понятие недружественных лиц при сделках с недвижимостью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий критерии отнесения физических лиц к недружественным при совершении сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

    К недружественным лицам при проведении сделок с недвижимостью и акциями будут относиться те, кто не предоставил документ, удостоверяющий гражданство России, дружественного государства или вид на жительство в этих странах. Соответствующий указ президента опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости».

    Документ принят для исполнения указа о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны. Он устанавливает особый порядок проведения финансовых и имущественных операций российских резидентов с недружественными компаниями и физическими лицами.

    «К лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе.

    Физическое лицо также может предоставить вид на жительство в России или документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории дружественного государства. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент разрешил совершать сделки с принадлежащими резидентам из недружественных стран акциями компании «Удоканская медь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможности участия журналистов из недружественных государств в большой пресс-конференции Владимира Путина.

    В сентябре председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о присутствии на выборах в России наблюдателей из недружественных стран.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    5 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов отечественных спортсменов и назвал ограничения в их отношении нарушением институтов демократии.

    Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, возвращая россиян на турниры. Однако не все страны готовы соблюдать обязательства, продолжая вводить не правовые, а политизированные ограничения, передает РИА «Новости».

    «Нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что действия отдельных государств, препятствующих возвращению атлетов на международные соревнования, являются грубым нарушением правосудебных решений и самих институтов демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

    На прошлой неделе госсекретарь по вопросам спорта Канады Адам ван Куверден заявил о сохранении санкций против россиян.

    В прошлом месяце министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран по допуску отечественных атлетов на международные турниры.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Эксперт: Путин подчеркнул объединяющую роль русского народа

    Политолог Гагарин: Президент обозначил историческую миссию русского народа

    Эксперт: Путин подчеркнул объединяющую роль русского народа
    @ Сергей Отрошко/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Русский народ исторически выступает основой российской государственности и залогом сохранения самобытности всех народов страны. Поэтому его объединяющую и созидающую миссию необходимо поддерживать и укреплять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Так он прокомментировал выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    «Наиболее важным в речи президента Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России» мне видится призыв усилить объединяющую миссию русского народа, развивать русский язык и культуру», – отметил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор УрФУ.

    Спикер напомнил, что эти тезисы находят отражение в Конституции, закрепляющей статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России.

    «Вся наша многовековая история подтверждает справедливость этих слов: именно русский народ выступает основой нашей государственности, гарантом сохранения и развития всех народов России. Президент прямо обозначает созидающую миссию русских – без них не могло бы начаться формирование нашей общей цивилизации», – отмечает политолог. Собеседник подчеркнул, что поддержка русского языка и культуры занимает стратегическое место в национальной политике главы государства, поскольку служит ресурсом укрепления всей страны.

    Гагарин также обратил внимание на особенность восприятия России за рубежом: для остального мира все народы нашей страны в определенном смысле являются русскими. «По большому счету, это символически правильно. Судя по всему, иностранцы интуитивно улавливают этнокультурную специфику российского общества», – полагает политолог.

    При этом он отметил, что сейчас, к сожалению, некоторые соседние государства настойчиво продвигают надуманные тезисы о своей якобы независимости от истории российской цивилизации. Такие утверждения необходимо публично оспаривать, подчеркивает Гагарин.

    Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании недели «Народы России». В своей речи он подчеркнул важность темы межнациональных отношений, которым в нашей стране всегда уделялось огромное внимание.

    Он подчеркнул, что согласие и взаимоуважение этносов являются несущей конструкцией суверенитета страны. «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», – подчеркнул Путин.

    Он также напомнил об особой роли русского народа в этом процессе, который, по его словам, «был и остается основой, образующей российскую государственность». «Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», – продолжил он.

    Президент добавил: сила нашей страны лежит в многообразии культур, традиций и обычаев, в которых и заключен конкурентный потенциал РФ.

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