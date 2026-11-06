Росфинмониторинг заморозил свыше 1 млрд рублей на счетах причастных к терроризму

Tекст: Антон Антонов

«Мы научились очень быстро замораживать активы террористов – в течение 24 часов они заморожены. На сегодняшний день заморожено чуть больше 1 млрд рублей лиц, имеющих отношение к терроризму», – сказал Чиханчин.

Чиханчин отметил, что Росфинмониторинг активно сотрудничает с зарубежными коллегами – финансовые разведки разных стран обмениваются списками подозреваемых лиц, и при обнаружении их активов за рубежом соответствующие суммы также подлежат заморозке, передает РИА «Новости».

По словам главы службы, в 2026 году Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых финансовых площадок с общим оборотом около 9 млрд рублей. Он добавил, что такие площадки становятся универсальными и приобретают сетевой характер: в схемах одновременно участвует несколько ресурсов, которые могут заниматься и выводом денег, и их обналичиванием.

Чиханчин заявил, что мошеннические схемы в финансовой сфере становятся все более персонализированными – злоумышленники отходят от массовых звонков к случайным жертвам и начинают целенаправленно работать с отдельными гражданами, пытаясь выяснить их личную и финансовую историю для более точного обмана.

Директор Росфинмониторинга сообщил, что примерно 75% всех расчетов за наркотики в России осуществляется с использованием криптовалют. По его словам, банки научились выявлять подобные операции и заблокировали такие расчеты почти у 40 тыс. человек, что, по оценке ведомства, существенно осложнило деятельность наркоторговцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга.

Чиханчин заявил о выгоде односторонних санкций для транснациональной преступности.