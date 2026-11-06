Reuters: Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар

Tекст: Антон Антонов

Иранское предложение подлежит обсуждению только после того, как Вашингтон выполнит семь требований Тегерана, пишет Reuters.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США рассматривают предложение, однако отказался предоставить дальнейшие подробности.

Посредники активизировали усилия по прекращению войны между Ираном и США на фоне опасений, что она может вспыхнуть с новой силой после американских промежуточных выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ сообщали, что США одобрили проект соглашения с Ираном.

В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

