Чиханчин заявил о выгоде санкций для транснациональной преступности

Эксперт: Путин подчеркнул объединяющую роль русского народа

Политолог Гагарин: Президент обозначил историческую миссию русского народа

Tекст: Олег Исайченко

«Наиболее важным в речи президента Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России» мне видится призыв усилить объединяющую миссию русского народа, развивать русский язык и культуру», – отметил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор УрФУ.

Спикер напомнил, что эти тезисы находят отражение в Конституции, закрепляющей статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России.

«Вся наша многовековая история подтверждает справедливость этих слов: именно русский народ выступает основой нашей государственности, гарантом сохранения и развития всех народов России. Президент прямо обозначает созидающую миссию русских – без них не могло бы начаться формирование нашей общей цивилизации», – отмечает политолог. Собеседник подчеркнул, что поддержка русского языка и культуры занимает стратегическое место в национальной политике главы государства, поскольку служит ресурсом укрепления всей страны.

Гагарин также обратил внимание на особенность восприятия России за рубежом: для остального мира все народы нашей страны в определенном смысле являются русскими. «По большому счету, это символически правильно. Судя по всему, иностранцы интуитивно улавливают этнокультурную специфику российского общества», – полагает политолог.

При этом он отметил, что сейчас, к сожалению, некоторые соседние государства настойчиво продвигают надуманные тезисы о своей якобы независимости от истории российской цивилизации. Такие утверждения необходимо публично оспаривать, подчеркивает Гагарин.

Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании недели «Народы России». В своей речи он подчеркнул важность темы межнациональных отношений, которым в нашей стране всегда уделялось огромное внимание.

Он подчеркнул, что согласие и взаимоуважение этносов являются несущей конструкцией суверенитета страны. «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», – подчеркнул Путин.

Он также напомнил об особой роли русского народа в этом процессе, который, по его словам, «был и остается основой, образующей российскую государственность». «Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», – продолжил он.

Президент добавил: сила нашей страны лежит в многообразии культур, традиций и обычаев, в которых и заключен конкурентный потенциал РФ.