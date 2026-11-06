Гринспан укрепила лидерство на предварительном голосовании за пост генсека ООН

Tекст: Антон Антонов

Кандидатура Гринспан получила поддержку 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН, три государства выступили против. По сравнению с предыдущим раундом число ее сторонников выросло на одного, а противников сократилось с четырех до трех, передает РИА «Новости».

Второе место сохранил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого поддержали девять членов Совбеза, четыре выступили против и двое воздержались. На третьей позиции осталась постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт: за нее проголосовали восемь членов Совбеза, пять высказались против, еще двое воздержались.

Дипломат из ОАЭ Лана Нуссейбе получила семь голосов в поддержку, шесть членов Совбеза выступили против ее кандидатуры, двое воздержались. Выдвинутый Турцией генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу заручился тремя голосами, против него высказались восемь членов Совбеза, еще четверо воздержались.

Члены Совбеза ООН проводят закрытые предварительные голосования, чтобы определить кандидата на пост генерального секретаря, которого затем рекомендуют Генеральной Ассамблее ООН. В бюллетенях для каждого претендента предусмотрены три варианта оценки – «поддерживаю», «не поддерживаю» или «воздерживаюсь», при этом генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза.

Второй и последний срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования за пост генсека ООН.

В конце сентября бывший вице-президент Коста-Рики вырвалась вперед в борьбе за эту должность после четвертого тайного голосования СБ ООН.

