Психолог объяснила, почему у женщин выше риск выгорания

Супервизор Флейта назвала ментальную нагрузку женщин фактором риска выгорания

Tекст: Татьяна Косолапова

«Ментальная нагрузка на женщин до последнего времени считалась чем-то само собой разумеющимся. Она может складываться из заботы о младших и пожилых, о питомцах, питании и здоровье, о доме, быте и хозяйстве, о красоте, об организации отдыха и праздников. Все это может существовать одновременно с работой, собственными кризисами и сложностями со здоровьем, происшествиями, переездами, сближениями и разводами, рождением детей и возрастными изменениями», – говорит Флейта.



По словам эксперта, исследователи делят когнитивный труд на предвидение потребностей, поиск вариантов, принятие решений и отслеживание результата. Эмоциональную работу имеет смысл учитывать отдельно. Больше всего этого делают женщины, особенно когда речь идет о предвидении и мониторинге.

Такая работа часто невидима и для того, кто ее выполняет, и для партнера, поэтому становится источником конфликтов.

«Есть результаты исследования с участием 3 тыс. родителей, которое показало разрыв в ежедневных задачах, связанных с расписанием, детьми, едой и отношениями. Матери назвали себя ответственными за 79% таких задач, отцы за 37%. При этом оба родителя переоценивают свой вклад, а отцы значительно сильнее. В другом исследовании, в котором участвовали почти 400 человек, девять из десяти матерей чувствовали себя единолично ответственными за расписание семьи, хотя 65% из них работали. Сильнее всего со стрессом и чувством пустоты была связана ответственность за эмоциональное благополучие детей», – отмечает психолог.

Тяжесть проблемы, по мнению эксперта, зависит от того, насколько дотошно женщина ее решает и насколько высоки ее стандарты, делит ли она заботы с партнером и детьми, может ли привлекать помощников и сколько непростых событий накладывается друг на друга в ее жизни.

Индивидуальные факторы влияют на субъективную тяжесть, но не отменяют системного гендерного перекоса. В одном из исследований участие мужчин складывалось так, что им доставалось больше влияния при меньшей подготовительной работе, и это можно считать сложившимся паттерном.

«Если женщина постоянно занята и загружена, то вопрос в том, как она справляется с такой нагрузкой, напряжением, тревогой и каковы последствия. Сейчас больше всего об этой проблеме говорят и ее исследуют в западных странах, где женщины массово работают и меньше зависят от партнера финансово. Вероятно, это не случайно. Когда обязанности вне дома уравниваются, неравенство дома становится заметнее», – поясняет собеседница.

Еще одна причина, по словам эксперта, в том, что появился язык, чтобы назвать проблему. В 1989 году вышла книга, что работающие женщины после работы выходят дома на «вторую смену», и начался разговор о неравном и незаметном домашнем труде. В 1996 году появилась статья о работе «думать о ребенке», то есть беспокоиться, узнавать, планировать, а не только кормить и пеленать, и этим в основном занимаются матери.

В 2017 году популярным стал комикс «Надо было попросить», который сделал выражение «ментальная нагрузка» массовым, хотя сам термин появился еще в 1984 году. Новый всплеск публикаций вызвала пандемия, когда все оказались дома, а невидимая нагрузка выросла еще больше.

«В общем случае нельзя сказать, насколько это опасно для здоровья конкретной женщины. Некоторые справляются сами и в этом очень преуспели, но не все. Это не диагноз, но фактор риска. Он связан с дистрессом, опустошенностью, выгоранием, более низкой удовлетворенностью жизнью и отношениями», – предупреждает Флейта.

Эксперт объяснила, что предвидение по сути означает постоянную ментализацию чужих потребностей, то есть удержание в уме чужих чувств, намерений и желаний, которые влияют на поведение. Женщина думает, что понадобится ребенку, что забудет муж, как там мама. В итоге она помнит задачи и незавершенные процессы многих людей, а о ее собственных чаще всего помнит только она сама.

«Поэтому работа и остается невидимой. Партнер не держит в уме сам факт, что кто-то держит все в уме. Нагрузка возникает из-за постоянного удержания в голове чужих умов, а не из-за самих дел. Ментализация других становится гипербдительной, а ментализация себя проседает. Женщина не замечает, что устала и что ей что-то нужно, а в голове звучат установки «если я не прослежу, случится беда» и «забота существует, только если я ее выполняю». Это усугубляет проблему», – подчеркивает эксперт.

По ее словам, помогает передача задачи целиком, вместе с предвидением и мониторингом. Такой передаче могут сопротивляться все участники, ссылаясь на то, что «все нормально же было». Но даже после этого женщине необходимо восстановить заботу о себе и привычку помнить о своих потребностях, желаниях и физическом состоянии.

«Интересно было обнаружить то, что помогает. Например, информирование. В эксперименте с участием 2104 офисных работников в Турции информационные ролики о ментальной нагрузке повысили готовность просить помощи в домашнем труде на 23%. Эффект был сильнее у женщин, но заметен и у мужчин. Важно, что ролики усиливали признание недооцененности домашнего труда и связанных с ним конфликтов, но не меняли неявные гендерные установки», – рассказывает Флейта.

Психолог рекомендует передавать партнеру не просьбу «помоги с ужином», а владение задачей, например, ответственность за ужины на неделю от плана до покупки и проверки, что все есть. Полезно составить открытый список регулярных когнитивных задач, куда войдут расписание, медицина, школа, подарки, бытовые закупки, финансы и эмоциональная поддержка детей. Стоит договориться о праве не быть «диспетчером», чтобы партнер сам замечал, планировал и доводил переданную задачу до конца. Важно также различать разовую помощь и устойчивое перераспределение ответственности, а при выраженной тревоге, бессоннице, выгорании или депрессивных симптомах обращаться к психологу или психотерапевту.

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