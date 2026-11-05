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    5 ноября 2026, 22:21 • Новости дня

    Полиция Франции задержала почти 450 участников протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, сообщило Министерство внутренних дел Франции.

    «По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали», – приводит ТАСС со ссылкой на Figaro текст сообщения.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть скорректированы. МВД также пересмотрело в меньшую сторону свои оценки численности протестующих, снизив общее количество участников акций с 600 тыс. до 575 тыс. человек в рамках 193 манифестаций по Франции; в Париже министерство оценило число участников профсоюзной демонстрации в 65 тыс., тогда как префектура полиции ранее говорила о 75–80 тыс. человек.

    В Париже во время акций протеста на площади Нации произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция бросала в толпу шумовые гранаты, которые разрывались в непосредственной близости от протестующих, силовики наступали на сбитых с ног и лежащих на асфальте людей, одного манифестанта с поднятыми руками полицейский ударил дубинкой, еще один правоохранитель направил на группу протестующих гранатомет для запуска светошумовых снарядов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоялась одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации.

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

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    5 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации против роста цен, сообщает МВД страны, сообщает телеканал CNEWS со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

    Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.

    В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.

    В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    5 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации, организованной по призыву профсоюзов.

    Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.

    Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.

    В воскресенье в ходе масштабных протестов против повышения стоимости жизни во Франции пострадали по меньшей мере 60 человек.

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    5 ноября 2026, 14:31 • Новости дня
    Французская полиция разогнала протестующих в Лионе слезоточивым газом

    Actu: Протестующие в Лионе забросали камнями витрины магазинов и полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    Участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов, после чего полиция применила слезоточивый газ.

    Демонстранты, принимавшие участие в акции протеста против роста цен в Лионе, начали бросать камни в витрины магазинов и в сторону полицейских, передает ТАСС со ссылкой на портал Actu.

    В ответ на агрессивные действия сотрудники правоохранительных органов использовали против нарушителей порядка слезоточивый газ.

    Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о привлечении 70 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время проходящих в четверг по всей стране массовых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники протестов во Франции заблокировали 81 лицей.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

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    5 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки во Франции

    Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки по всей Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.

    На официальном сайте одного из главных символов Франции опубликовано уведомление о закрытии туристического объекта. Причиной объявлена общенациональная забастовка, пишет ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что туристам с электронными билетами рекомендуется проверить свою почту. Администрация Эйфелевой башни также принесла посетителям извинения за доставленные неудобства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых протестов профсоюзов.

    В тот же день учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету.

    Напомним, студенческие акции в Париже привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    5 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Протестующие во Франции заблокировали более 80 лицеев

    BFMTV: Протестующие во Франции заблокировали более 80 лицеев

    Tекст: Мария Иванова

    Участники протестов во Франции заблокировали 81 лицей, что составляет около 2,2% от общего числа таких учебных заведений в стране.

    Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство образования республики.

    «По состоянию на 10:00, согласно информации властей, 2,2% от общего числа учебных заведений, то есть всего 81 лицей, были заблокированы. В 84% департаментов не зафиксировано ни одного случая блокировки», – сообщили в эфире телеканала.

    Представители ассоциации учащихся старшей школы Union Syndicale Lycéenne утверждают, что более 1 тыс. лицеев по всей стране приостановили работу.

    В четверг во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. К демонстрациям присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ, которые продолжают протестные акции с конца сентября. Они требуют от министерства образования исправить ситуацию с отсутствием преподавателей по некоторым предметам, а также жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. По оценкам властей, в манифестациях по всей стране могут принять участие 780 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

    В прошлом месяце Министерство внутренних дел Франции сообщило об участии 30 тыс. человек в организованных французскими студентами и старшеклассниками акциях протеста.

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    5 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    На протесты во Франции вышли более 250 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На протесты в городах Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек, заявила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине.

    В общенациональной демонстрации во Франции приняли участие более 250 тыс. человек, сообщила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине. «К 13:00 (15:00 мск) мы насчитываем более 250 тыс. манифестантов в примерно 70 городах», – цитирует Бине РИА «Новости».

    По ее словам, в стране запланировано 260 протестных акций. Она добавила, что в течение дня число демонстрантов значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября.

    В тот же день отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке.

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    5 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Полиция применила водометы против протестующих в Лионе

    BFMTV: Французская полиция применила водометы на акции протеста в Лионе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе.

    Водометы задействованы около моста Галльени, где происходят столкновения манифестантов с силами правопорядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и полицейских.

    В воскресенье акции протеста с погромами и столкновениями прошли в семи европейских странах.

    В прошлом месяце министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших в ходе французских протестов сотрудниках правоохранительных органов.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Le Parisien: Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разгона участников демонстрации, пишет газета Le Parisien.

    Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. Правоохранители надеются, что оповещение с воздуха будет эффективнее, чем стандартные громкоговорители на автомобилях или на земле, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Задействовать новые БПЛА планируется на площади Нации, которая является конечным пунктом маршрута манифестантов, вышедших с площади Республики.

    Десятки тысяч человек участвуют в демонстрации против роста цен, организованной французскими профсоюзами. Участники требуют повышения зарплат и отказа властей от мер экономии. К протестам присоединились студенты и старшеклассники, требующие от Минобразования решить проблему нехватки преподавателей и жалующиеся на состояние учебных заведений.

    Аналогичные акции проходят в других городах. По оценкам МВД, к 13:00 по местному времени на протесты за пределами Парижа вышли около 270 тыс. человек, всего до конца дня ожидается участие 780 тыс. человек. Для охраны порядка задействованы 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе. В тот же день участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    5 ноября 2026, 12:03 • Новости дня
    Airbus A320 перенаправили во Францию из-за сообщения о бомбе

    Летевший в Рим Airbus A320 направился во Францию из-за сообщения о бомбе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший из Дублина в Рим, направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

    Самолет был перенаправлен на авиабазу Эвре в Нормандии, сообщили в канцелярии премьера Франции телеканалу BFMTV, передает РИА «Новости».

    A320 выполнял рейс Дублин – Рим.

    Отмечается, что причиной перенаправления стало сообщение о бомбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Будапеште из-за сообщения о заложенной бомбе. В прошлом месяце пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве. В мае прошлого года Вьетнам договорился с Францией о покупке 20 самолетов Airbus.

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    5 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов

    BFMTV: Неизвестные подожгли ограду лицея в Лилле на фоне протестов

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французском Лилле на фоне общенациональных протестов неизвестные подожгли ограду лицея имени Сезара Баджо.

    Инцидент произошел утром в учебном заведении на севере страны. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава профсоюза «Общая конфедерация труда» Софи Бине заявила об участии более 250 тыс. человек в протестах в городах Франции.

    На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал глупыми комментарии иностранных политиков о беспорядках в республике.

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    5 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Во Франции нашли украденные из ресторана гравюры Пикассо

    Ici: Во Франции задержали семерых человек за кражу гравюр Пикассо

    Tекст: Мария Иванова

    Французская жандармерия разыскала шесть гравюр Пабло Пикассо, которые были похищены из ресторана на юге Франции, сообщает радиостанция ici.

    «Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене в ночь со 2 на 3 октября, были найдены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    Работы стоимостью более 100 тыс. евро были украдены из ресторана «Амандье» тремя преступниками за 15 минут. В ходе полицейской операции гравюры обнаружили в отличном состоянии в департаменте Приморские Альпы. По делу задержаны семь человек.

    В коммуне Мужен Пабло Пикассо провел последние годы жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по делу об ограблении музея художника Пьера Огюста Ренуара во Франции задержали шесть человек.

    Летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за кражу рукописей и первых изданий произведений русских классиков из библиотек.

    В мае с выставки современного искусства в Меце похитили банан, служивший главным элементом скандального арт-объекта.

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    5 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Le Figaro: Макрон пожаловался на скуку в политике без Меркель и Драги

    Tекст: Катерина Туманова

    Во Франции вышла книга обозревательницы Франсуазы Дегуа, в которой раскрывается содержание ее двухлетней переписки с президентом страны Эммануэлем Макроном в мессенджере.

    Книга под названием «Вы все слишком строги ко мне» поступила в продажу в четверг, пишет Le Figaro. В ней приводятся сообщения, которыми президент Макрон обменивался с журналисткой поздно ночью в зашифрованном мессенджере Telegram.

    В переписках французский лидер отстаивает свои решения, возмущается «сумасшедшими» и «ублюдками», а также выражает опасения по поводу возможного прихода к власти правой партии «Национальное объединение» в 2027 году.

    Среди сообщений – лирическое замечание Макрона в октябре 2024 года во время саммита ЕС в Брюсселе о нехватке на мероприятии премьера Италии и канцлера ФРГ.

    «Я скучаю. Это грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», – приводит РИА «Новости» выдержку из книги.

    Макрон признался, как его тяготит это, добавив, что старается не падать духом.

    В 2024 году Ангела Меркель признавалась, что ей не хватает встреч с Макроном после ухода с поста канцлера ФРГ. Она указала на культуру, интеллект и творческий подход к решению задач как симпатичные ей черты французского лидера.

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    5 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Полиция в Париже начала разгонять последних участников протеста

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону участников манифестации против роста цен, которые остались на площади Нации после завершения марша.

    После того как последние участники колонны, организованной профсоюзами, прошли через площадь, дежурящие полицейские Парижа призвали людей разойтись, передает ТАСС.

    В ответ некоторые из собравшихся начали выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка и бросать в их сторону различные предметы. Полицейские применили светошумовые и газовые гранаты и при помощи щитов и дубинок начали постепенно оттеснять людей к выходу с площади и к метро.

    Согласно данным профсоюза CGT, в парижской манифестации приняли участие до 350 тыс. человек, а в акциях по стране в целом – 1,6 млн. Префектура полиции Парижа оценила численность демонстрантов в 75–80 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД Франции сообщило о 600 тыс. участников манифестаций.

    Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты для разгона участников демонстрации.

    Во вторник учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету.

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