Путин подчеркнул особое внимание России к положению христиан на Ближнем Востоке

Tекст: Антон Антонов

«Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения в Ближневосточном регионе», – сказал Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава государства обратился к патриарху Иерусалимскому, отметив, что тому приходится непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при этом Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей продолжает работать ритмично, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше поддерживать контакты с Иерусалимской церковью, добавив: «Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения».

Он заявил, что сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви сегодня особенно востребовано, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами. Президент России вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.