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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня

    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом и сегрегацией намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    «Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам», – заявила Захарова, комментируя предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен запретить допуск российских атлетов на соревнования в границах Шенгенской зоны.

    Она добавила, что подобные действия представляют собой классическое проявление идеологии сегрегации, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД подчеркнула, что таким диким способом страны Северной Европы стремятся устранить конкурентов в тех дисциплинах, где позиции россиян традиционно сильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вопросом времени полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям.

    В понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу министерства иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес россиян.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Арестована четвертая подозреваемая в убийстве женщины-водителя в Дагестане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане суд заключил под стражу четвертую подозреваемую по делу об убийстве женщины-водителя в Махачкале, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

    «По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток», – говорится в сообщении СУ СК по Дагестану в Max.

    Отмечается, что следователи продолжают расследование дела, устанавливают все обстоятельства преступления и роль каждого из четырех арестованных фигурантов.

    В ведомстве напомнили, что 30 октября 34-летняя жительница Махачкалы выехала из дома на автомобиле мужа, после чего пропала. Позднее ее тело было найдено с признаками насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московском аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве уроженку Смоленской области.

    Ранее полиция задержала двоих других подозреваемых. До этого МВД Дагестана сообщило об обнаружении тела пропавшей 34-летней Динары Алхасовой.

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    5 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Беременная девушка пострадала при порыве теплосети в Липецке

    Tекст: Ольга Иванова

    В Липецке в результате порыва на сетях горячего водоснабжения пострадала беременная девушка, она получила ожоги второй степени, сообщил мэр города Михаил Щербаков.

    Беременная девушка 2007 года рождения получила ожоги второй степени в результате порыва на сетях горячего водоснабжения «РИР энерго» на улице Литаврина в Липецке, написал мэр в «Макс».

    «Искренне желаю ей скорейшего выздоровления. Министр здравоохранения (региона Лилия Самошина) лично контролирует ситуацию», – сообщил Щербаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре малолетняя школьница в Архангельске получила сильные ожоги при падении в яму с горячей водой из-за прорыва теплотрассы.

    Летом 15-летняя жительница Московской области облила терминал АЗС горючей жидкостью из-за психологического давления и шантажа.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов отечественных спортсменов и назвал ограничения в их отношении нарушением институтов демократии.

    Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, возвращая россиян на турниры. Однако не все страны готовы соблюдать обязательства, продолжая вводить не правовые, а политизированные ограничения, передает РИА «Новости».

    «Нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что действия отдельных государств, препятствующих возвращению атлетов на международные соревнования, являются грубым нарушением правосудебных решений и самих институтов демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

    На прошлой неделе госсекретарь по вопросам спорта Канады Адам ван Куверден заявил о сохранении санкций против россиян.

    В прошлом месяце министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран по допуску отечественных атлетов на международные турниры.

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