Российское подразделение JTI начало оценку ситуации с передачей активов

Российский офис JTI начал анализ ситуации с передачей активов

Tекст: Вера Басилая

В компании подчеркнули, что ознакомились с опубликованным указом о передаче активов в России под временное управление, передает ТАСС. «В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам», – заявили в российском подразделении JTI. Там добавили, что дополнительных комментариев на данный момент не последует.

Доли JTI в российских производствах, включая фабрики «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро», перешли во временное управление АО «Промышленные активы».

JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим производителем табачных изделий в стране. Компания выпускает сигареты под международными марками Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские бренды «Русский Стиль», «Петр I» и «Тройка». Треть конгломерата принадлежит правительству Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

В сентябре швейцарский производитель продуктов питания Nestle начал изучение возможных вариантов действий после указа о введении временного управления в отношении российского подразделения.