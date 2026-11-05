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    5 ноября 2026, 21:48 • Новости дня

    Прокуратура Сербии завела дела на руководителей Минюста и спецслужбы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербская прокуратура по борьбе с организованной преступностью заподозрила исполняющего обязанности министра юстиции Ненада Вуйича и директора Агентства безопасности и информации Владимира Орлича в махинациях на прошедших выборах.

    Правоохранительные органы Сербии возбудили два уголовных дела в отношении руководителей силового и правового блоков. Их заподозрили в злоупотреблении служебным положением в связи с процессом голосования, передает ТАСС.

    В качестве подозреваемых по этим делам фигурируют и другие государственные служащие. Среди них оказались руководители исправительных учреждений республики.

    Надзорное ведомство поручило сотрудникам МВД собрать необходимую информацию для расследования. Следователям в том числе предстоит получить показания от всех фигурантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила об итогах подсчета голосов на прошедших парламентских выборах.

    На прошлой неделе генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности.

    Ранее оппозиционное движение «Студенческий список» обошло коалицию бывшего президента Вучича на парламентских выборах в Сербии.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    3 ноября 2026, 16:53 • Новости дня
    Суд в Белграде признал банкротом лишенный лицензии сербский банк ALTA

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA и назначил Агентство по страхованию вкладов республики временным управляющим.

    Коммерческий суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства ранее лишенного лицензии сербского банка ALTA, передает ТАСС.

    Совет директоров Агентства по страхованию вкладов выбрал Почтовый сберегательный банк для выплаты застрахованных сумм клиентам кредитной организации. Информацию о дате начала выплат ведомство опубликует к 6 ноября, после чего в течение семи рабочих дней должны начаться перечисления средств.

    Согласно законодательству Сербии, вклады физических лиц, включая граждан других стран, застрахованы государством на сумму до 50 тыс. евро в одном банке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

    В субботу Народный банк Сербии отозвал лицензию у этой кредитной организации.

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    3 ноября 2026, 15:35 • Новости дня
    Бывший глава района в Калмыкии получил пять лет за взятку в 1,2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Калмыкии приговорил бывшего главу одного из муниципальных образований к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

    В Калмыкии осужден бывший глава района за получение взятки в особо крупном размере. Установлено, что с марта по май 2023 года чиновник получил от местного жителя 1,2 млн рублей за содействие в аренде муниципального земельного участка площадью не менее 1000 гектаров, сообщает СУ СК по Калмыкии в Max.

    Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 2 млн рублей и лишен права занимать определенные должности сроком на семь лет.

    В целях возмещения ущерба на недвижимое имущество фигуранта стоимостью более 6 млн рублей был наложен арест.

    Ранее Московский суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений РЖД, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 5 млн рублей.

    До этого суд в Калмыкии приговорил бывшего главу Яшалтинского района к пяти годам колонии строгого режима за взятки и растрату в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденный за взятки бывший чиновник Ространснадзора из Уфы отправился на спецоперацию на Украине.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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    4 ноября 2026, 11:54 • Новости дня
    На борту вернувшегося в Белград из Москвы рейса оказались соратники Вучича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На борту самолета Air Serbia, который развернули над Литвой на пути в Москву, находились три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича - лидер «Движения социалистов» Александр Вулин, гендиректор «Србиягаза» Душан Баятович и глава «Сербской народной партии» Ненад Попович.

    Самолет вылетел из аэропорта имени Николы Теслы, долетел до юга Литвы и получил распоряжение директора по безопасности вернуться в Белград. Причиной стало то, что Александр Вулин поднялся на борт без предполетного досмотра, пишет РБК со ссылкой на портал N1.

    В авиакомпании Air Serbia подтвердили возвращение самолета из-за проблемы с безопасностью. После обнаружения пассажира без досмотра прошли проверки по протоколу, применяемому при возможной угрозе взрыва. Впоследствии все пассажиры повторно прошли досмотр, и рейс вновь вылетел в Москву.

    Вулин назвал сообщения о нарушении правил безопасности ложными и объяснил произошедшее политически мотивированной кампанией. Он направлялся в Москву для переговоров о продлении газового соглашения. Поездка Баятовича также касалась вопросов поставок газа и проблем банка Alta Bank, тогда как Попович планировал обсудить работу Российско-сербского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду следовавший из Белграда в Москву самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки пассажира.

    Во вторник коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA. В понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

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    4 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    В Сербии призвали заключить с Россией многолетний газовый контракт

    В Сербии заявили о необходимости долгосрочного газового договора с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    Сербии следует выработать стабильное решение для национальной энергетической системы после истечения срока действующего газового соглашения 31 декабря, цитирует Радивоевича ТАСС.

    «Практика краткосрочных продлений не обеспечивает достаточной предсказуемости для государства, экономики и энергетической системы. Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок», – заявил кандидат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продолжении поставок российского газа в Сербию после прошедших парламентских выборов.

    Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик пообещал поднять вопрос строительства трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии.

    В сентябре договор на поставки российского природного газа продлили еще на три месяца на прежних условиях.

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    4 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Экс-глава Ростова-на-Дону потратил десятки тысяч долларов на сафари

    Бывший глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, находящийся под следствием по делу о превышении полномочий, тратил десятки тысяч долларов на охоту на экзотических животных в Африке, сообщил источник в силовых структурах.

    «Логвиненко увлекался африканским сафари – экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», – сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, бывший чиновник коллекционировал часы. Во время обысков у Логвиненко нашли элитные часы на 12 млн рублей.

    Логвиненко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении других сотрудников администрации Ростова-на-Дону, а о даче взятки – в отношении представителя группы коммерческих организаций.

    Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях за работу с аварийным жилищным фондом, состояние дорог и выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генпрокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей.

    В прошлом году бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.

    Осенью 2025 года суд арестовал Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий.

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    3 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Компартия Китая объявила борьбу со снисходительными к коррупции чиновниками

    SCMP: Компартия Китая объявила борьбу с терпимыми к коррупции чиновниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками, закрывающими глаза на коррупцию, пишет SCMP.

    Компартия Китая в рамках усиления борьбы с коррупцией в преддверии кадровых перестановок в следующем году пообещала нацелиться на «старых добрых людей» в своих рядах, пишет SCMP.

    Отмечается, что термин lao hao ren означает беспринципных чиновников, которые избегают конфликтов и закрывают глаза на нарушения ради защиты своей карьеры и социального положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции бывшего главы совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    Также китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Кроме того, бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

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    4 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    НАБУ пришло с обысками к начальнику управления безопасности СБУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности (СБУ) Антона Кравчука.

    НАБУ проводит следственные действия в отношении начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Отмечается, что обыски также организованы у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления этого же департамента Александра Ковальчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием.

    Ранее уже Служба безопасности Украины задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по обвинению в коллаборационизме. До этого сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства родственников детектива НАБУ.

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    4 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Украинских силовиков уличили в крышевании мошеннических колл-центров

    НАБУ: Чиновники СБУ и прокуратуры крышевали мошеннические колл-центры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, полиции и офиса генерального прокурора страны к прикрытию незаконной деятельности мошеннических колл-центров.

    Должностные лица правоохранительных органов систематически получали взятки за обеспечение беспрепятственной работы незаконных предприятий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на НАБУ.

    К преступной схеме оказались привлечены действующие сотрудники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. Имена подозреваемых ведомство обещает раскрыть позже.

    Ранее в рамках расследования деятельности преступной организации был задержан заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Участники схемы получали средства от мошенников за невмешательство в их работу и легализовали доходы через покупку недвижимости и драгоценностей. Пятерым фигурантам предъявили обвинение.

    По информации украинского издания «Зеркало недели», на территории страны могут действовать около 2 тыс. мошеннических колл-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и пригрозил детективам НАБУ огнестрельным оружием.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об игнорировании западными странами переданной Интерполу информации об украинских телефонных мошенниках.

    В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ушел в отставку на фоне скандала с крышеванием силовиками мошеннических колл-центров.

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    5 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова прокомментировала призывы к газовым переговорам с Сербией

    МИД: К газовым переговорам с Сербией нужно вернуться после формирования властей

    Tекст: Ольга Иванова

    К теме переговоров с Сербией по газовому контракту нужно вернуться после формирования в стране органов государственной власти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается анонсов со стороны «Студенческого списка» о переговорах с Россией по газовому контракту, то думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что неправительственные контакты Москвы и Белграда не прерывались.

    «Контакты по неправительственной линии, они, собственно говоря, как вы знаете, и не прерывались, и всегда готовы их поддерживать во взаимоуважительном ключе», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    В тот же день генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович объяснил возвращение летевшего в Москву самолета.

    Также он пообещал сохранение поставок российского газа после выборов в стране.

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    5 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    Бывший глава управления госдоходов в Казахстане получил 10 лет колонии за взятку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего руководителя управления госдоходов Западно-Казахстанской области к 10 годам заключения за взятку в 220 тыс. долларов.

    Чиновник получил деньги за незаконный пропуск более 1 тыс. грузовиков через границу с Россией. Он договорился с гражданином России о беспрепятственном пропуске фур с сентября по октябрь 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Бывший исполняющий обязанности руководителя управления департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области признан виновным по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

    В передаче взятки в 100 млн тенге (более 220 тыс. долларов) участвовал посредник, который получил за свои услуги 24,8 млн тенге (около 55 тыс. долларов). Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать в доход государства незаконно полученные средства. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Калмыкии приговорил бывшего главу муниципального образования к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

    На прошлой неделе суд в Омске приговорил гражданина Казахстана к двум годам и пяти месяцам колонии за незаконный провоз в Россию иностранца.

    В прошлом месяце московский суд назначил бывшему начальнику одного из подразделений РЖД 11 лет лишения свободы за получение взяток на 5 млн рублей.

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