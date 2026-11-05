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    5 ноября 2026, 21:43 • Новости дня

    ЦБ сообщил о переходе экономики России в состояние перегрева

    Банк России заявил о перегреве российской экономики в третьем квартале 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    В третьем квартале 2026 года российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

    Российская экономика в третьем квартале вернулась к состоянию перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте Банка России.

    «По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены», – указано в сообщении.

    В Центробанке отметили, что на дисбаланс спроса и предложения указывает усиление инфляционного давления, подтверждаемое модельными оценками. Участники обсуждения ожидают постепенного закрытия разрыва выпуска по мере восстановления производственных мощностей при сдержанном росте внутреннего спроса.

    Для достижения этой цели необходимо сохранить сдерживающее влияние денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. 23 октября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре инфляционное давление в России оставалось на повышенном уровне.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.

    Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

    В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом и сегрегацией намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    «Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам», – заявила Захарова, комментируя предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен запретить допуск российских атлетов на соревнования в границах Шенгенской зоны.

    Она добавила, что подобные действия представляют собой классическое проявление идеологии сегрегации, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД подчеркнула, что таким диким способом страны Северной Европы стремятся устранить конкурентов в тех дисциплинах, где позиции россиян традиционно сильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вопросом времени полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям.

    В понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу министерства иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес россиян.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 15:44 • Новости дня
    Число заболевших описторхозом от вяленой рыбы в Саратовской области достигло 19

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Пугачеве Саратовской области число пострадавших после употребления вяленой рыбы, зараженной описторхозом, выросло до 19 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    «По состоянию на 5 ноября число пострадавших составляет 19 человек. Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов «Пивзавод», расположенных в городе Пугачеве», – сообщили в ведомстве.

    В рамках расследования проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Лабораторный контроль продукции и биологического материала пострадавших выявил в рыбе из магазина возбудителей описторхоза.

    После выявления заболевания с реализации сняли 35 кг рыбной продукции, продажа другой рыбы также приостановлена. В Роспотребнадзоре отметили, что описторхоз является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник региональное следственное управление СК сообщило об отравлении семи человек рыбной продукцией из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в области.

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    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня
    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд: В 2027 году оформить пенсию смогут мужчины 1962 года рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.


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