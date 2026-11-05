ЦБ сообщил о переходе экономики России в состояние перегрева

Банк России заявил о перегреве российской экономики в третьем квартале 2026 года

Tекст: Вера Басилая

Российская экономика в третьем квартале вернулась к состоянию перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте Банка России.

«По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены», – указано в сообщении.

В Центробанке отметили, что на дисбаланс спроса и предложения указывает усиление инфляционного давления, подтверждаемое модельными оценками. Участники обсуждения ожидают постепенного закрытия разрыва выпуска по мере восстановления производственных мощностей при сдержанном росте внутреннего спроса.

Для достижения этой цели необходимо сохранить сдерживающее влияние денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. 23 октября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре инфляционное давление в России оставалось на повышенном уровне.