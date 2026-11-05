IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.