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    5 ноября 2026, 21:34 • Новости дня

    Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.

    Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

    Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.

    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    5 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

    Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефтяной танкер ALYSSUM под российским флагом отбуксировали в египетский Порт-Саид из-за отказа двигателей в Средиземном море.

    Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

    По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

    В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

    В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конкретных планов по контактам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что при необходимости контакты между двумя лидерами могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

    «Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – заявил он в ответ на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде.

    В ноябре прошлого года турецкий источник сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердить российскому лидеру Владимиру Путину готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Летом прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между лидерами России и Турции.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана

    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Переговоры российского лидера с представителем исламской республики состоялись в Москве, передает РИА «Новости». «Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаи», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Летом Мохсена Резаи утвердили на пост главы высшего совета национальной безопасности исламской республики.

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    5 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Авиакомпания Air Arabia решила удвоить число рейсов из Домодедова в Шарджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 12 декабря авиакомпания Air Arabia начнет выполнять два ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в Шарджу, расширив полетную программу.

    «Новый рейс G9 951 будет вылетать в 15:20 (мск) на Airbus A320neo в одноклассной компоновке на 174 места. Время в пути составит 5 часов 40 минут», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

    В настоящее время перевозчик осуществляет один ежедневный рейс G9 806 с вылетом в 22:55. В аэропорту добавили, что дополнительный перелет расширит возможности для путешествий через Шарджу на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу.

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    5 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

    Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи обсудили необходимость совместных механизмов для обеспечения безопасности морских коридоров.

    Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

    В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

    Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

    Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

    Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.

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    5 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    Турецкий лидер планирует представить Москве итоги состоявшегося в Стамбуле разговора с Владимиром Зеленским.

    «После встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – заявил Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи, передает РИА «Новости».

    До контактов на высшем уровне турецкие представители, прежде всего министр иностранных дел Хакан Фидан, проведут консультации с российскими коллегами. Анкара рассчитывает подготовить российскую сторону к предстоящему разговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал закрытый характер переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Во вторник Кремль назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта.

    В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

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    5 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    Минимальный возраст для управления электросамокатами установили в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ разрешили управлять электросамокатами с 15 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на управление электросамокатами, сообщает эмиратское агентство WAM.

    Согласно новому федеральному закону о дорожном движении ОАЭ, который вступает в силу 1 января 2027 года, для управления электровелосипедами, электросамокатами и мопедами потребуется специальное разрешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    «Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года», – отмечает агентство.

    Уточняется, что использовать эти транспортные средства можно будет только на определенных маршрутах и дорогах, установленных местными властями в каждом эмирате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков.

    В апреле в Петербурге предложили разрешить использовать электросамокаты только лицам старше 16 лет.

    В 2024 году Минтранс заявил о подготовке изменений в правила дорожного движения для увеличения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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