Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами

Tекст: Валерия Городецкая

Патриарх Иерусалимский прибыл в российскую столицу по приглашению главы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». В конце прошлого года глава российского государства наградил Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

Феофил III родился в Греции в 1952 году, а в 1964 году поступил в Иерусалимскую Патриаршую школу. В 1970-х годах он был пострижен в монашество с именем Феофил. В 1991–1996 годах служил игуменом монастыря святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской.

В период с 2001 по 2003 год он являлся представителем патриарха Иерусалимского при Московском патриархате и возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. В августе 2005 года его избрали 141-м патриархом Иерусалимским, а в ноябре того же года состоялась интронизация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с патриархом Иерусалимским Феофилом III пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с религиозными деятелями.

В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению главы Русской православной церкви.