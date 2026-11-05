Полиция в Париже начала разгонять последних участников протеста

Tекст: Вера Басилая

После того как последние участники колонны, организованной профсоюзами, прошли через площадь, дежурящие полицейские Парижа призвали людей разойтись, передает ТАСС.

В ответ некоторые из собравшихся начали выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка и бросать в их сторону различные предметы. Полицейские применили светошумовые и газовые гранаты и при помощи щитов и дубинок начали постепенно оттеснять людей к выходу с площади и к метро.

Согласно данным профсоюза CGT, в парижской манифестации приняли участие до 350 тыс. человек, а в акциях по стране в целом – 1,6 млн. Префектура полиции Парижа оценила численность демонстрантов в 75–80 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД Франции сообщило о 600 тыс. участников манифестаций.

Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты для разгона участников демонстрации.

Во вторник учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету.